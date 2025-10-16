Serviceinriktad administratör sökes till Uddevalla

Poolia AB / Administratörsjobb / Uddevalla
2025-10-16


Publiceringsdatum
2025-10-16

Om tjänsten
Syftet med uppdraget är att tillfälligt förstärka driften hos vår kund med en medarbetare som kan bidra till en smidigare och mer effektiv verksamhet. Rollen innebär att stötta kunder vid inpassering, bemanna infoboden samt hantera frågor kring sortering och vågen. Uppdraget omfattar även att dokumentera återkommande problem med passersystemet och att ta fram underlag och statistik som beskriver nuläget och tydliggör behov av förbättringar.

Tjänsten är en nyckelroll i arbetet med att samla in fakta och skapa ett stabilt beslutsunderlag för nästa utvecklingssteg av verksamheten, både tekniskt, kundmässigt och administrativt. Tjänsten är ett konsultuppdrag på 2-3 månader med möjlighet till förläggning och med start omgående.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Bemanna infoboden under öppettid, möta kunder, svara på frågor, hantera enklare betalningar och registreringar.

Hantera vågen och dokumentera alla vägningshändelser enligt rutin.

Notera alla manuella inpasseringar.

Sammanställa en daglig lista till kundservice över de kunder som ska få en manuell passering dragen.

Dokumentera alla tekniska eller systemrelaterade problem i en gemensam logg.

Ta fram en veckovis sammanställning/statistik över antal besök, typ av kund, samt andel manuella inpasseringar.

Hantera inkommande ärenden i LIME.

Identifiera mönster och återkommande hinder och bidra till förslag på förbättringar.

Vem är du?
Vi söker dig som har

Erfarenhet av kundservice, administration eller reception.

God vana vid digitala system och registreringsflöden.

Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.

Trygg i att möta människor, både kunder och kollegor.

Gärna erfarenhet från återvinning, logistik eller kommunal verksamhet, men inget krav.

Kunskap i Excel eller liknande för enklare statistik och rapportering.

Svenska flytande i tal och skrift. Engelska på samtalsnivå.

För att trivas i rollen ser vi att du har en systematisk och analytisk sida, ser samband och dokumenterar tydligt. Är trygg i en praktisk miljö med kundflöde, fordon och maskiner och är självgående men samarbetsinriktad. Samt har en förmåga att skapa ordning, struktur och rutiner där det saknas. Vi ser även att du är en person som tål stress och behåller lugnet i situationer där det kan vara mycket att göra.

Om verksamheten
Konsultrollen hos oss på Poolia passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar samt tjänstepension.

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74664".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Jobbnummer
9560848

