Serviceinriktad administratör med start omgående sökes!
2025-09-10
Vill du vara en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad?
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad administratör som vill arbeta i en dynamisk miljö där du får ta ansvar och växa tillsammans med oss. Du kommer att bli en viktig del av vårt team och bidra till att ge våra kunder bästa möjliga service, samtidigt som du skapar struktur och effektivitet i våra interna processer.
Om rollenI denna roll kommer du att arbeta brett med administration, där huvudfokus ligger på orderregistrering, kundsupport och driftfrågor. Du kommer att ha en central roll i kontakten med våra kunder och se till att deras beställningar hanteras smidigt och korrekt. Dessutom stöttar du övriga teamet med administrativa uppgifter och säkerställer att vår information är uppdaterad och tillgänglig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Registrera och hantera kundorder i våra system
Ge support till kunder kring drift och enklare tekniska frågor
Hantera och uppdatera information i våra CRM-system
Vara ett administrativt stöd för interna avdelningar
Ta fram underlag, rapporter och dokumentation vid behov
Din profil
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom orderhantering eller kundsupport. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta med andra och hjälpa kunder på ett professionellt sätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av orderregistrering och/eller administrativt arbete
Mycket god datorvana, särskilt i Excel
Erfarenhet av att arbeta i CRM- eller affärssystem
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och lösa problem
Vi erbjuder En möjlighet att växa i ett företag som är i ständig utveckling
En roll där du får påverka och förbättra arbetssätt
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Vill du vara med på vår resa? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande.
