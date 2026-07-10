Serviceinriktad administratör inom biståndshandläggning.
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med administrativa arbetsuppgifter och är intresserad av målgruppen äldre?
Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Vi söker nu en administratör inom området biståndsbedömning för äldre. Du kommer att arbeta nära biståndshandläggarna och ha en viktig roll i verksamhetens administrativa processer.
Biståndsbedömning för äldre ansvar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år. Vi utreder, beslutar, beställer och följer upp insatser för vår målgrupp. Området leds av områdeschef och innefattar fyra enheter inom området biståndsbedömning för äldre som sammanlagt består av 81 engagerade medarbetare. Inom enheterna arbetar bland annat enhetschefer, biståndshandläggare, gruppledare, mentorer, färdtjänsthandläggare och avgiftshandläggare. I gruppen hjälps vi åt och stöttar varandra vid arbetstoppar, delar med oss av kunskap och vår arbetsglädje.
Vi erbjuder
Du blir en del av en arbetsplats som präglas av professionalism, värme och hög arbetsmoral. Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även sommararbetstid. Våra moderna lokaler ligger nära Odenplan och Torsplan med mycket goda kommunikationer.
Din roll
I rollen som administratör ger du stöd till biståndshandläggarna med de administrativa delarna av handläggningsprocessen. För att utföra arbetsuppgifterna på ett rättssäkert och effektivt sätt behöver du ha erfarenhet som biståndshandläggare och en god förståelse för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
Arbetet omfattar bland annat placeringar avseende korttidsboende och tillfälliga vistelser, rapportering av insatser i verksamhetssystemet, upprättande av individuella avtal samt hantering i Paraplysystemet för kunder som enbart har trygghetslarm.
Rollen stöttar samtliga enheter inom området. Rollen är under utveckling, vilket ger dig möjlighet att tillsammans med kollegor och chefer bidra till att utveckla administrativa arbetssätt och processer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen
aktuell erfarenhet av arbete som biståndshandläggare inom äldreomsorgen
god kunskap om myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och handläggningsprocessen
mycket goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel och PowerPoint)
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av administrativt arbete inom kommunal verksamhet
erfarenhet av administration inom Stockholms stad
mycket goda kunskaper i Paraplysystemet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver att du har en genuin känsla för service och administration. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och utför dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt har ett professionellt bemötande. Som person är du självgående, tar egna initiativ och har en hög ansvarskänsla. Eftersom du vid behov kommer att ge stöd till samtliga fyra enheter behöver du också vara flexibel och trivas i en roll med många kontaktytor. Vi lägger stor vikt vid din motivation, ditt engagemang och din förmåga att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Äldreomsorgsavdelningen, Biståndsbedömning för äldre, Enhet 3 Kontakt
Lena Wiklund lena.wiklund@stockholm.se 08-50809738 Jobbnummer
9999493