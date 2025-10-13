Serviceingenjör Till Andritz Hydro I Karlstad
Thalamus it consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2025-10-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Karlstad
, Nacka
, Linköping
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Har du ett stort tekniskt intresse för vattenkraftverk och trivs med ett varierat arbete? Då har ANDRTZ Hydro en spännande tjänst för dig! Vi rustar inför framtiden och söker nu en kundinriktad tekniker för service- och mätuppdrag med inslag av arbets-/projektledning, för resande uppdrag främst i mellersta och södra Sverige. Vill du vara med på ANDRITZ utvecklingsresa? Ansök redan idag så berättar vi mer. Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Du får en central nyckelroll med brett ansvar och flera kontaktytor både internt och externt. Du blir kundens naturliga kontakt rörande felsökning, inspektioner, service, teknikförslag, reservdelar, rådgivning, etc. Internt har du stöd av funktioner inom projektledning, teknik/konstruktion, inköp och sälj. Vid behov förekommer även arbetsledning av montageresurser samt kontakt med externa verkstäder och komponentleverantörer.
Du får en unik möjlighet att koppla samman djup teoretisk nivå med praktiska iakttagelser och analyser. Exempel på vanliga uppgifter är att upprätta provningsprogram, genomföra prover/mätningar och idrifttagning av utförda leveranser, tex hydrauliksystem och givare/vakter samt mätning och analys av turbinens dynamiska beteenden i stort. Att skriva rapporter och förmedla underbyggda rekommendationer till kunden är också en viktig del av arbetet.
Du ingår i en nordisk organisation med tätt samarbete med kollegor i resten av Sverige och Norge, för att på bästa sätt serva våra kunder och deras vattenkraftverk. Vi har också samarbete med våra kollegor i Finland, Österrike, Schweiz och Italien. Därav är resor vanligt förekommande i tjänsten, även om denna roll i första hand ska verka inom mellersta och södra Sverige. En riktlinje kan vara 3-4 resdagar per vecka, men både antal resdagar och arbetstider varierar och långa dagar på anläggningar ger dig också möjligheten till längre perioder av ledighet för att skapa en balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en viktig framgångsfaktor i våra projekt, genom att bygga starka samarbeten, föra tekniska dialoger, bidra till offertprocessen för nya projekt samt säkerställa att rapportering och dokumentation genomförs effektivt genom varje uppdrag.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du är civilingenjör eller högskoleingenjör av tillämpbar inriktning eller har motsvarande erfarenhet från liknande tjänst inom vattenkraft och elproduktion. Meriterande är om du har erfarenhet av branschen, maskintyperna och registrerande mätningar. Vi sätter även värde på personliga egenskaper, så om du är rätt person med stort intresse av att lära dig är du högst intressant för oss. Det är meriterande om du har en bakgrund av automation och elkonstruktion. Du talar och skriver svenska flytande och har mycket goda kunskaper i engelska. Vidare behöver du ha mycket goda allmänna datakunskaper samt i MS-Office.
Som person är du nyfiken på nya och avancerade tekniska lösningar. Du har ett intresse för problemlösning och har förmåga att arbeta självständigt och metodiskt. Du behöver bl a vara analytisk, initiativrik samt noggrann. Eftersom du kommer att ha kontakt med kunder, leverantörer och medarbetare så ser vi att du är en öppen och varm person som kan bidra till goda relationer.
Vi erbjuder genom detta uppdrag en spännande och varierande vardag där du får chansen att bli en viktig nyckelperson i arbetet med service och renovering av vattenkraftsturbiner. Du får dessutom möjlighet att utvecklas i en roll med mycket kundkontakt och stora möjligheter att påverka.
Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö och tror på att mångfald bidrar till innovation och utveckling samt skapar framgångsrika team. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt - sista ansökningsdag är 31 juli 2025, men vi gör urval och intervjuer löpande och tjänsterna kan tillsättas innan dess.
I den här rekryteringen samarbetar ANDRITZ med Thalamus. Ansvarig rekryterare är Eva Baumgartner som nås på 070-593 65 20 eller eva.baumgartner@thalamus.se
Välkommen med din ansökan senast 15/12-25. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Hoppas vi snart ses i intervjurummet!
Om ANDRITZ
ANDRITZ är en global marknadsledare med en passion för innovativ ingenjörskonst. ANDRITZ är en ledande teknikgrupp som verkar över hela världen, listad på Wienbörsen och med huvudkontor i Graz, Österrike. ANDRITZ utvecklar och producerar skräddarsydda system och anläggningar för globala nyckelindustrier. De viktigaste produkterna inkluderar turbiner och generatorer för energiproduktion från vattenkraft, anläggningar för produktion och bearbetning av massa och papper, samt pressar och presslinjer för den internationella fordonsindustrin. Med cirka 170 års erfarenhet och 29 000 anställda på mer än 280 platser i över 40 länder, är ANDRITZ idag en motor för innovation världen över. Tider och teknologier förändras, men ANDRITZ passion och strävan att uppnå det optimala för våra kunder kommer alltid att förbli.
Inom ANDRITZ Hydro Sverige är vi ca 20 medarbetare med kontor i Nälden, Töreboda och nu även i Karlstad, där denna roll kommer att utgå ifrån. Läs gärna mer på www.andritz.com
och på ANDRITZ Hydro in Sweden, Nälden
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-12-15. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök tjänsten idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Eva Baumgartner eva.baumgartner@thalamus.se Jobbnummer
9553395