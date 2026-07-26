Serviceingenjör / Driftsättningsingenjör
Intensogruppen AB / Elektronikjobb / Sundsvall Visa alla elektronikjobb i Sundsvall
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Serviceingenjör / Driftsättningsingenjör
Sundsvall / Gävle / Uppsala
Är du en teknikintresserad person som trivs med ett varierat arbete och mycket kundkontakter? PetroBio erbjuder dig en roll som serviceingenjör-/driftsättningsingenjör med mycket frihet under ansvar där du kommer att utvecklas brett inom avancerad brännarteknik.
Som resande serviceingenjör utgår du hemifrån, vi ser gärna att du bor någonstans runt Gävle, Sundsvall, Uppsala, alternativt i närheten av Stockholm.
Vi erbjuder
Hos oss får du en öppen och dynamisk arbetsplats med högt tempo och engagerade kollegor. Du får ett flexibelt arbete med långsiktig teknisk kompetensutveckling och för att ge dig rätt förutsättningar har vi en introduktionsplan om vår verksamhet och produktportfölj.
Idag arbetar ungefär 30 personer i verksamheten varav ungefär en tredjedel är serviceingenjörer. Många av kollegorna har arbetat länge i företaget och delar gärna med sig av sin kompetens.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Som serviceingenjör hos oss blir du en del av vårt duktiga serviceteam. Tillsammans ansvarar ni för driftsättning, underhåll och service av PetroBios egenutvecklade brännare och tillhörande utrustning för förbränning. Arbetet är i hög grad praktiskt och självständigt.
Dina resdagar ute på uppdrag sträcker sig oftast över 1–5 dagar. Du genomför också delar av servicen genom fjärrsupport, men större delen av din arbetstid är du ute hos våra kunder på fältet. Våra kunder finns främst i Skandinavien och Europa.
Vad säger Hampus Alfredsson, serviceingenjör, om hur det är att jobba på PetroBio?
"Jag har jobbat på PetroBio sedan 2017 och är utbildad sjöingenjör. Det som fick mig att välja yrket som serviceingenjör före sjön var fördelen med att komma hem varje helg och fortfarande få resa. Att jobba på PetroBio är varierande och utmanande på många plan vilket gör att den ena dagen aldrig är den andra lik.
Vi har en god stämning i teamet och de varierande arbetsuppgifterna gör att det inte finns någon typisk dag. Det mest stimulerande med tjänsten är resandet, de ständigt nya intrycken och att få ha roligt med sina kollegor. De främsta fördelarna är variationen och friheten. Jag utgår hemifrån och jag kan påverka mitt arbete till stor grad."Profil
Högskoleutbildning, gärna sjöingenjör eller likvärdig utbildning inom relevant område såsom el, styr & regler eller automation
Tekniskt intresse och erfarenhet av tekniskt arbete inom el, mekanik, automation eller hydraulik
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, kunskaper i tyska är meriterande
Körkort behörighet B
Hanterar Word och Excel obehindrat och är van vid digitala miljöer
Har du erfarenhet av eller intresse inom programmering är det meriterande
Du är en ansvarstagande, metodisk problemlösare som drivs av att utföra ett bra arbete med hög servicenivå. Du planerar, strukturerar och levererar dina åtaganden med kunden i fokus. Du trivs i sociala sammanhang och bygger förtroende hos våra kunder.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
PetroBio är ett ingenjörsföretag som grundades 1964 och har varit i Stena-familjens ägo under större delen av tiden fram till 2018, då det belgiska multinationella pannföretaget VYNCKE tog över ägandeskapet. PetroBio är ett högteknologiskt företag som tillhandahåller innovativa förbränningslösningar för fasta, flytande och gasformiga bränslen. PetroBio vill vara en ledande aktör i arbetet att ställa om till fossilfri kraft- och värmeproduktion. Som företag erbjuder vi dig frihet och förtroende att förverkliga dina idéer i praktiken. Med dig ombord vill vi driva på konverteringstakten av fossila bränslen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Petro Bio AB Jobbnummer
10011523