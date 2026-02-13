Serviceingenjör
2026-02-13
Är du intresserad av att arbeta i en spännande och dynamisk bransch med erfarna och kompetenta kollegor, där vi har en härlig gemenskap? Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur där varje sekund gör skillnad? Är du ansvarstagande och gillar att tänka nytt? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Nu söker vi en Serviceingenjör med placering i Örnsköldsvik
Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett team med kollegor som ansvarar för driftverksamheten och driftkvalitén av våra egna och våra kunders anläggningar inom Servicegruppsområde Övre Norrland.
Arbetet innebär bland annat:
• Konfigurering eller felsökning av transmissionsnät inom DWDM eller radiolänknät.
• Förebyggande och avhjälpande underhåll på TV och radioantenner med tillhörande sändarsystem samt reservkraftsystem där batterier och elverk ingår.
• Arbete med kritisk infrastruktur som till exempel Rakel-nätet.
Rollen är bred och spännande med stor frihet under eget ansvar.
Om dig
Vi söker dig som har en bakgrund inom ett tekniskt yrke eller har liknande utbildningsbakgrund. Du har en stark förmåga att driva på och lösa de uppgifter som du ställs inför. Hos oss blir du del av en dynamisk grupp med gott samarbete och stark gemenskap.
Fältenhet Övre Norrland ansvarar för förvaltning, drift och underhåll på teknisk utrustning inom Norrbotten, Västerbotten Samt delar av Jämtland och Västernorrland. Arbetstiden är företrädesvis dagtid, i tjänsten förekommer det arbeten på annan ort där övernattning kan krävas. Även beredskap och arbeten på kvällar/helger kan förekomma.
Vi söker dig som:
Är ambitiös och har ett genuint intresse för teknik och problemlösningar. Du har god vana att jobba med datorer och har en grundläggande teknisk förståelse samt en nyfikenhet att lära sig mer om IP-nät, mobilnät, TV och radionät samt fiber och transmissionsnät.
Formella krav:
• Du innehar B-körkort.
• Du klarar läkarundersökning och utbildning för arbete i mast då mastintyg är ett krav i tjänsten.
• För anställning krävs att godkänd drog- och alkoholtest genomförs och att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs, detta eftersom anställningen innefattar säkerhetsklassning. Med anledning av detta krävs även svenskt alternativt nordiskt medborgarskap.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och letar efter dig som är engagerad och serviceinriktad samt drivs av att göra ett bra arbete. Du arbetar systematiskt och lösningsorienterat och planerar dina dagar på ett effektivt sätt. Du är nyfiken på teknik och gillar att tänka nytt. Då det i rollen är vanligt med ensamarbete är det viktigt att du är en person som kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har god prioriteringsförmåga och tar ansvar för ditt arbete och det du levererar. Vi uppmuntrar en bred representation bland våra medarbetare.
Naturligtvis är du också en person som identifierar dig med Teracom Samhällsnäts tre kärnvärden - Ansvar, Mod och Innovation.
Det är meriterande om du har:
• En eftergymnasial utbildning eller flerårig praktisk erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
• Har jobbat som elektriker och har egen behörighet eller praktisk erfarenhet av installationer och service på hög- och lågspänningsanläggningar. Praktiska kunskaper om radiolänk och radioteknik.
• Erfarenhet av arbete på höjd, då arbete i master och torn tillhör arbetsuppgifterna.
• Innehar BE CE körkort och/eller förarbevis för terränghjuling/snöskoter.
Din ansökan
Vill du bli en av oss? Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026, ansökningarna behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om oss eller tjänsten är du välkommen att kontakta Petrus Nilsson, Gruppchef service Övre Norrland på e-post: petrus.nilsson@teracom.se
Om Teracom
Teracom är statens bolag för säker kommunikation. I våra nät når informationen fram opåverkad. Vår styrka ligger i att alltid vara redo, i hela landet, alla dagar, dygnet runt. Med ständig beredskap ska vår infrastruktur för kommunikation stå emot allt från naturkatastrofer till cyberhot och krig. Vi hjälper våra kunder med säkra och skalbara lösningar, från traditionell radio- och tv-utsändning till framtidens digitala kommunikationsvägar. Så ansöker du
