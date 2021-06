Servicehandläggare till Statens servicecenter i Falun - Statens Servicecenter - Butikssäljarjobb i Falun

Statens Servicecenter / Butikssäljarjobb / Falun2021-06-30Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges lokala servicekontor där vi ger information och service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Tillsammans är vi cirka 1400 anställda.Servicekontoren finns över hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vårt huvudkontor finns i Gävle.Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning nära medborgaren.På servicekontoret i Falun är vi sex medarbetare som tillhör ett kontorsområde där även orterna Mora, Malung, Vansbro och Torsby ingår. Vi arbetar serviceinriktat där du och dina kollegor tar ett gemensamt ansvar för ert uppdrag och lärande. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det ingår i rollen att vara med och bidra till verksamhetens utveckling.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom servicehandläggare ger du snabb och professionell service genom att svara på frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att vägleda kunder till att använda samverkansmyndigheternas e-tjänster och att hitta information på webbplatser. I din roll är det viktigt att du lyssnar aktivt, anpassar ditt bemötande efter kund samt har ett pedagogiskt förhållningssätt.I dina kundmöten har du stöd av de olika myndigheternas IT-system. Förutom introduktion och utbildning finns tid avsatt varje dag för att läsa in dig på den information du behöver för att hålla dig uppdaterad om nyheter och förändringar som berör servicekontorets verksamhet.Du kan även komma att arbeta på andra servicekontor, vilket ibland sker med kort varsel.2021-06-30Du drivs av att ge våra kunder god service, genom att du tar reda på varje kunds behov och ger svar eller vägledning. Eftersom du arbetar nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med kunder med olika bakgrund och funktionsförmåga. Kort sagt söker vi dig som både har ett positivt bemötande och har lätt för att ta till dig ny kunskap.Vi söker dig som har:Högskoleutbildning om minst 80 p/120 hp alternativt motsvarande kunskap erhållen genom arbetserfarenhet.Arbetat minst två år under de senaste fem åren inom ett serviceyrke där du har informerat och väglett kunder vid personliga möten.B-körkortVidare ska du ha följande förmågor:Snabbt kunna skapa kontakt med andra på ett objektivt och professionellt sättKartlägga kundens behov genom att ställa frågor och lyssna aktivtKommunicera muntligt och skriftligt på svenskaKommunicera muntligt på engelskaAnpassa ditt arbetssätt efter kundernas varierande behovHantera flera kunder samtidigtBidra positivt till arbetsgruppens resultat och samarbeteVidare är det meriterande om du:Har erfarenhet av arbete med fysiskt kundmöte inom någon av våra samarbetsmyndigheterAnställningen är ett vikariat under cirka ett år och på heltid.Startdatum sker genom överenskommelse. Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 6 augusti 2021. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna.Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 34 i Falun.Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-06Statens Servicecenter5838955