Servicehandläggare - Vikarie till Junsele medborgarkontor
Sollefteå kommun, Medborgarservice / Administratörsjobb / Sollefteå Visa alla administratörsjobb i Sollefteå
2026-02-24
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Medborgarservice i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som servicehandläggare kommer du att jobba i Sollefteå kommuns Medborgarservice, med placering på Junsele medborgarkontor.
Du är ansiktet utåt och representerar kommunen i alla möten: via besök, mail, chatt, telefon och e-tjänster. Arbetet med att guida, vägleda och informera i ärenden kopplade till våra olika verksamheter är mycket varierande, allt beroende på tiden på året eller övriga händelser som sker i samhället.
Du har som servicehandläggare den roliga och utvecklande uppgiften att vara den första och inledande kontakten medborgaren har med kommunen. Det ger dig möjligheten att skapa en känsla av tillit och förtroende och en upplevelse av engagemang och kvalitet för medborgaren i kontakten med oss.
Rollen ställer stora krav på samarbete och att samverka med förvaltningarnas handläggare och avdelningar och att representera kommunen gentemot dess medborgare. Du har förmånen att få arbeta med ett engagerat team där du får bidra med din flexibilitet, ansvarstagande och positiva laganda.
Du kommer även att ha arbetsuppgifter på biblioteksfilialen samt inom fakturahantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* God allmänbildning och grundläggande kunskaper i hur en kommun fungerar och dess betydelse i samhället
* Goda kunskaper i engelska
* Hög servicenivå och brinner för att hjälpa medborgare
* En positiv och lösningsorienterad attityd
* God samtals- och telefonteknik
* Mycket god datavana, är van att arbeta med olika system och har kunskap kring informationssökning
* Lätt att samarbeta med andra
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308186". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, Medborgarservice Kontakt
Medborgarservicechef
Helen Swenson 0620-68 22 62 Jobbnummer
9759617