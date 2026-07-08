Serviceelektriker Tranås och Aneby
Elajo El & Energiteknik AB / Installationselektrikerjobb / Aneby Visa alla installationselektrikerjobb i Aneby
2026-07-08
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elajo El & Energiteknik AB i Aneby
, Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Alla vill vara med när något startar.
Få får möjligheten att vara med när något lyfter.
I Tranås och Aneby står vi mitt emellan.
Vi har byggt grunden. Nu bygger vi vidare.
Tidigare i år välkomnade vi en ny serviceledare. Efter sommaren börjar en ny avdelningschef.
Samtidigt finns det redan något som inte går att rekrytera fram över en natt:
• Kunskapen.
• Erfarenheten.
• Förtroendet från våra kunder.
• Och människorna som varje dag får jobbet gjort.
Nu söker vi en serviceelektriker som vill vara med när nästa kapitel tar form.
Hos oss arbetar du nära kunder inom industri, fastighet och service. Du får frihet att ta ansvar för dina uppdrag, möjlighet att påverka vardagen och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
I vårt team finns människor som arbetat länge i branschen och människor som precis påbörjat sin resa. Vi tror att det är just blandningen som gör oss starka.
Erfarenhet som kan delas vidare.
Nyfikenhet som driver utvecklingen framåt.
Och en laganda som gör att vi hjälper varandra när det behövs.
För oss handlar det inte om att vara störst.
Det handlar om att vara det lag som kunderna vill fortsätta utvecklas tillsammans med.
Vardagen i rollen
Som serviceelektriker arbetar du med:
• Service, felsökning och underhåll av elanläggningar
• Installationer inom industri, fastighet och verksamhetsmiljöer
• Ombyggnationer och förbättringsarbeten
• Kundkontakt och teknisk rådgivning
• Planering och genomförande av egna uppdrag
Vi tror att du har
• Elutbildning eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet som elektriker eller serviceelektriker
• B-körkort
Det viktigaste är inte hur många år du har arbetat.
Det viktigaste är att du vill ta ansvar, utvecklas tillsammans med andra och vara med och bidra till något som fortsätter växa.
Det här får du hos oss
• Ett lag med stark sammanhållning och hög kompetens
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten lokalt
• Trygghet genom kollektivavtal och attraktiva förmåner
• Utvecklingsmöjligheter inom hela Elajo
• Kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter
Vi tror på att skapa värde för hela livet. För våra kunder genom långsiktiga relationer och lösningar som stärker deras verksamheter. För våra medarbetare genom gemenskap, utveckling och möjligheten att vara med och påverka.
För vi verkar för hela livet.
För våra kunder.
För våra medarbetare.
För framtidens Sverige. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884)
Industrigatan 1 (visa karta
)
578 33 ANEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997328