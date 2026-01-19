Serviceelektriker till spännande uppdrag
2026-01-19
Trivs du med varierande arbetsdagar, eget ansvar och kundkontakt? Då är detta en perfekt möjlighet för dig! Just nu vi serviceelektriker från andraårsnivå och uppåt till flera av våra kunders serviceuppdrag.
Som serviceelektriker kommer du att arbeta med löpande service och underhåll av elanläggningar, felsökning av elfel samt mindre om- och nyinstallationer. Arbetet sker i varierande miljöer såsom bostäder, kommersiella fastigheter och ibland industrimiljöer. Rollen innebär ett stort eget ansvar, där du själv planerar och genomför ditt arbete, har daglig kundkontakt och dokumenterar utförda uppdrag enligt gällande rutiner och säkerhetskrav.
Du får tillgång till varierande och självständiga serviceuppdrag, servicebil vid behov beroende på uppdrag samt en personlig kontakt som följer dig genom hela anställningen. Vi lägger stor vikt vid tydlig kommunikation, trygghet och långsiktiga samarbeten.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid
Anställningsform: Konsultuppdrag
• Du är utbildad elektriker
• Har minst två års erfarenhet (andraårsmontör eller högre)
• Mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort
• ECY-certifikat
Meriterande:
• Har erfarenhet av servicearbete
Vi söker dig som är utbildad elektriker och har minst två års erfarenhet inom yrket.
Du är självgående, lösningsorienterad och trivs i en serviceinriktad roll där kvalitet och kundbemötande är lika viktiga som det tekniska utförandet. Erfarenhet av servicearbete är meriterande, likaså ECY-certifikat eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och innehar B-körkort.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
