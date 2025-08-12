Serviceelektriker till Sandstedts El i Nässjö
Installationselektrikerjobb / Nässjö
2025-08-12
Är du en elektriker som trivs med frihet under ansvar och gillar att lösa problem på egen hand? Vill du bli en del av ett härligt team i Nässjö där du får stort mandat i ditt arbete och chansen att utvecklas tillsammans med ett stabilt och växande företag? Då kan det vara just dig vi söker!
Om Sandstedt El
Sandstedt El är ett etablerat elinstallationsföretag med rötter sedan år 2000.
Med cirka 60 medarbetare fördelade på kontor i Nässjö, Jönköping, Habo och Vimmerby är vi ett tryggt och sammansvetsat gäng som alltid sätter kunden först. Hos oss står arbetsglädje, kvalitet och långsiktighet i fokus - både för våra kunder och våra anställda.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Nu söker vi en engagerad serviceelektriker till vår verksamhet i Nässjö. Här får du arbeta i en positiv och stöttande arbetsmiljö där vi hjälps åt men också litar på att du tar ansvar för dina egna uppdrag. Du får ett stort mandat att fatta beslut i det dagliga arbetet och goda möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Tjänsten är på heltid, dagtid.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat:
- ROT-arbeten
- Nyinstallationer
- Felsökning
- Kundkontakt
- Orderhantering
Du arbetar självständigt men är alltid en del av ett team som finns nära till hands. Våra kunder är både privatpersoner och företag, vilket innebär spännande variation och nya utmaningar varje dag.
Vi erbjuder dig:
- En fin arbetsplats i Nässjö med moderna resurser
- Ett bra gäng kollegor som gärna samarbetar och stöttar varandra
- Frihet under ansvar - du styr och löser dina uppdrag självständigt
- Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
- En arbetsgivare som satsar på trivsel och långsiktighet
Vi söker dig som har:
- Fullgjord elutbildning och ECY-certifikat (krav) Minst 2 års erfarenhet som elektriker
- B-körkort (krav)
- Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
- Ett stort engagemang för kvalitet, kundservice och säkerhet
Som person är du serviceinriktad och har en god problemlösningsförmåga. Du är van att arbeta både självständigt och i team. Du gillar variation och tar ansvar för att uppgifterna blir utförda på ett professionellt sätt. Vår arbetsplats präglas av god stämning och vi söker därför dig som också har lätt för att samarbeta och gärna ställer upp för dina kollegor.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 31 juli 2025.
Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Linnea Broman. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Linnea Broman 0708446185 Jobbnummer
9454003