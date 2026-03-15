Serviceelektriker till kunder i Stockholmsregionen

2026-03-15


Vi samarbetar med väletablerade elinstallationsföretag i Stockholm som nu förstärker sina serviceteam. Du arbetar självständigt med service, felsökning och underhåll i kommersiella fastigheter och bostäder - varierande vardag med frihet under ansvar.

Publiceringsdatum
2026-03-15

Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och underhåll av elanläggningar
Om- och tillbyggnationer hos privat- och företagskunder
Installation av belysningsstyrning, laddboxar m.m.
Daglig kundkontakt och dokumentation

Kvalifikationer
Utbildad elektriker med ECY-certifikat
Minst 3 års erfarenhet, gärna på servicesidan
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Självgående, ansvarstagande och serviceinriktad

Kund erbjuder
Lön enligt ök.
Servicebil, kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter

Omfattning: Heltid
Placering: Stockholmsregionen
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrapped Studio AB (org.nr 559365-5847)
114 32  STOCKHOLM

Arbetsplats
Kronan Rekrytering

Jobbnummer
9798110

