Serviceelektriker till kunder i Stockholmsregionen
2026-03-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi samarbetar med väletablerade elinstallationsföretag i Stockholm som nu förstärker sina serviceteam. Du arbetar självständigt med service, felsökning och underhåll i kommersiella fastigheter och bostäder - varierande vardag med frihet under ansvar.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och underhåll av elanläggningar
Om- och tillbyggnationer hos privat- och företagskunder
Installation av belysningsstyrning, laddboxar m.m.
Daglig kundkontakt och dokumentationKvalifikationer
Utbildad elektriker med ECY-certifikat
Minst 3 års erfarenhet, gärna på servicesidan
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Kund erbjuder
Lön enligt ök.
Servicebil, kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholmsregionen
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
(org.nr 559365-5847)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Kronan Rekrytering Jobbnummer
9798110