Serviceelektriker till Emil Lundgren Jönköping
Emil Lundgren AB / Installationselektrikerjobb / Jönköping Visa alla installationselektrikerjobb i Jönköping
2025-10-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emil Lundgren AB i Jönköping
, Hylte
, Trollhättan
, Vänersborg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi växer och söker nu efter fler kollegor. Är du en driven serviceelektriker som vill vara med i ett av Sveriges största elinstallationsföretag? Då kanske du är vår nya kollega!
Rollen passar dig som är initiativtagande, lojal och har ett intresse för teknik. Är du dessutom intresserad att arbeta i en organisation som kännetecknas av entreprenörskap och ordning och reda är det hos oss du ska arbeta!
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom elektrikeryrket och som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag, ta ansvar och växa i din yrkesroll.
Du är utbildad elektriker och har minst tre års erfarenhet inom yrket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av service och självständigt arbete.
Du är en person som gärna tar initiativ, arbetar noggrant och har ett stort teknikintresse. Du motiveras av att skapa nöjda kunder och bygga starka kundrelationer. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med andra och är trygg i att fatta självständiga beslut när det behövs.
B-körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Du får en varierande och självständig roll där du arbetar med olika typer av serviceuppdrag som omfattar el- tele/säkerhet samt datainstallationer och du är ansvarig för egen servicebil.
Som servicemontör hos oss har du stor frihet under ansvar och är involverad i hela flödet mot dina kunder, från beställning och kalkyl till utförande och fakturering.
Vi är organiserade i mindre affärsenheter för att kunna tillvarata våra medarbetares och kunders önskemål och idéer. Samtidigt får du tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI Energies.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag!
Samtal och mail från externa rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Frågor?
Kontakta servicechef Marcus Sandberg på telefon 070-765 90 24 alternativt affärsenhetschef Glenn Franzén på telefon 070-930 55 98 eller facklig företrädare för SEF Marcus Nordh på telefon 076-307 94 12.
Sitter du med mobilen? Du vet väl att du snabbt och enkelt kan påbörja din ansökan från mobilen och komplettera din ansökan i ett senare skede. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emil Lundgren AB
(org.nr 556049-3263), http://www.emillundgren.se Arbetsplats
Emil Lundgren Jobbnummer
9572399