Serviceelektriker till Elajo i Nyköping
2025-12-19
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Södertälje
, Linköping
, Stockholm
Vill du arbeta som serviceelektriker i ett teknikdrivet bolag där utveckling, innovation och samarbete står i centrum? Välkommen till Elajo i Nyköping! Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med engagerade kollegor inom elinstallation, elservice och framtidens tekniklösningar.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
I rollen som serviceelektriker ansvarar du för att självständigt och tillsammans med kollegor utföra elinstallationer och felsökning inom både service och entreprenad. Du får en varierad arbetsdag där du bidrar till hållbara och innovativa lösningar för våra kunder inom allt från fastigheter och industri till offentlig verksamhet och privatpersoner.
Utföra service- och underhållsarbeten inom el enligt gällande föreskrifter och kundspecifika behov
Felsökning, reparation samt modernisering av elanläggningar
Installationsarbete i om- och nybyggnadsprojekt samt löpande mindre uppdrag
Rådgivning och teknisk support till våra kunder
Samarbeta med kollegor och andra teknikområden inom Elajo
Kvalifikationer och erfarenhet
Genomförd gymnasial elutbildning eller motsvarande kompetens
ECY-certifikat
Minst fyra års erfarenhet som serviceelektriker
Kännedom om gällande regelverk och standarder för elarbeten
God datorvana och gärna erfarenhet av digital dokumentation
B-körkort är ett krav
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
Ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann
Initiativtagande och effektiv, både självständigt och i team
Serviceinriktad med god förmåga att skapa kundnöjdhet
En öppen personlighet som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Flexibel och uppskattar varierande arbetsuppgifter
Vad erbjuder Elajo dig
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Elajo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Ansökan till tjänsten
Vi tar gärna emot din ansökan snarast, dock senast 2026-01-18. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Mattias Bredberg, Avdelningschef, på telefon 0155-205 406
Välkommen att söka och bli en del av vårt team i Nyköping! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884), https://elajo.se/
Wahlströms väg 8 (visa karta
)
611 38 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elajo El & Energiteknik Jobbnummer
9657119