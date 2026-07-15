Serviceelektriker/Tekniker
Elan El & Vvs AB / Installationselektrikerjobb / Ystad Visa alla installationselektrikerjobb i Ystad
2026-07-15
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Vill du arbeta i ett stabilt och växande företag där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus? Då kan du vara vår nästa serviceelektriker!Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
ELAN EL & VVS AB är ett lokalt och engagerat företag som levererar el- och VVS-tjänster till både privatpersoner och företag. Vi är stolta över vårt goda rykte, vår höga servicegrad och våra långsiktiga kundrelationer. Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där trivsel och professionalism går hand i hand.Om tjänsten
Vi söker nu en serviceelektriker som vill arbeta brett inom service, felsökning och installation. Du får ett självständigt arbete med stor variation och nära kontakt med kunder.Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av elanläggningar
Service och underhåll i bostäder, fastigheter och mindre företag
Mindre installationsarbeten
Kundkontakt och rådgivning på plats
Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker (ECY-certifikat eller motsvarande)
Har erfarenhet av servicearbete
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har ett professionellt och trevligt kundbemötande
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med frihet under ansvar
Egen servicebil och modern utrustning
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Trygga anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Skicka in din ansökan till Info info@elanelvvs.se
så snart som möjligt – vi arbetar med löpande urval.
Skriv "Ansökan till Serviceelektriker/Tekniker" i rubriken.
Vid eventuella frågor kontakta Fredric Ferrari
Telefon: 073-038 93 31 fredric.ferrari@elanelvvs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
E-post: info@elanelvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceelektriker/Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elan El & Vvs AB
(org.nr 556236-2631)
Koppargatan 21A (visa karta
)
271 39 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef service
Fredric Ferrari fredric.ferrari@elanelvvs.se 0730389331 Jobbnummer
10003777