Serviceelektriker med minst 5 års erfarenhet sökes
Elpulsen AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elpulsen AB i Stockholm Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Elpulsen är ett mindre elbolag som drivs av två syskon. Vi är ett företag i tillväxt och erbjuder en arbetsplats där god stämning, arbetsglädje och utveckling står i fokus. Vi vill att jobbet ska vara en plats där man trivs, känner sig trygg och vill utvecklas tillsammans med kollegor.
Om jobbet
Vill du vara med och bygga ett familjärt elbolag?
I rollen som serviceelektriker hos Elpulsen kommer du arbeta med varierande service- och installationsuppdrag runt om i Stockholm med omnejd. Arbetet sträcker sig från mindre servicearbeten till felsökning, underhåll och ombyggnationer.
Du kommer ofta arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor beroende på uppdragets omfattning. Rollen passar dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med variation, ansvar och snabba förändringar.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 5 års erfarenhet som elektriker och är van att ta eget ansvar ute på jobb. Du är lösnings orienterad, flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras.Dina arbetsuppgifter
Servicearbeten och felsökning
Installationer och ombyggnationer
Underhåll och förebyggande arbete
Självständigt arbete med kundkontaktKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet i branschen
B-körkort
Vana att arbeta både självständigt och i team
Noggrann och ansvarsfullDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är:
Lugn och trygg i din arbetsroll
Självgående och flexibel
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Lösningsorienterad och serviceinriktad
Start: omgående
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: zenita@elpulsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elpulsen AB
(org.nr 559448-0005) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653643