Serviceelektriker - Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-07-04
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Är du den vi söker?
Är du en erfaren serviceelektriker som trivs med frihet under ansvar och vill arbeta i ett stabilt och växande företag? Vill du ha en vardag där du själv planerar stora delar av ditt arbete, samtidigt som du har stöd från engagerade kollegor och arbetsledare? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Hos Edsvikens El får du arbeta med varierande serviceuppdrag i Storstockholm, nära kunder och i en organisation som präglas av långsiktighet, flexibilitet och god sammanhållning.Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
Edsvikens El är ett etablerat elinstallations- och serviceföretag med verksamhet i Storstockholm. Företaget arbetar främst med elservice åt kommunala fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och andra professionella fastighetsägare.
Som en del av Selatek-koncernen erbjuder Edsvikens El tryggheten i en större företagsgrupp samtidigt som man behåller det personliga och familjära klimatet i den lokala verksamheten.
Med låg personalomsättning, stark ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter är Edsvikens El en arbetsgivare där många väljer att stanna länge.Om tjänsten
Som Serviceelektriker hos Edsvikens El arbetar du med service, felsökning, reparationer och mindre installationer ute hos företagets kunder i Storstockholm.
Arbetet är varierande och kan omfatta allt från mindre serviceärenden till uppdrag som sträcker sig över flera dagar. Du utgår från hemmet med servicebil och planerar till stor del din egen arbetsdag i samarbete med arbetsledning och orderkoordinator.
I rollen har du daglig kontakt med kunder och representerar Edsvikens El ute på fältet. Därför värdesätter vi personer som trivs med kundkontakt och som vill bygga långsiktiga relationer genom ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt.
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat eller motsvarande
Har minst 5 års erfarenhet som serviceelektriker
Har erfarenhet av självständigt servicearbete
Har B-körkort
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Trivs med kundkontakt och att arbeta nära verksamheter och fastighetsägare
Är bekväm med att arbeta på höjd vid behov
Som person är du:
Ansvarstagande
Självgående
Serviceinriktad
Ödmjuk och professionell
Social och kommunikativ
En lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill vara en långsiktig del av verksamheten.Övrig information
Placering: Storstockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07.00–16.00 med viss flexibilitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar Edsvikens El med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Sundbybergsvägen 1A (visa karta
)
171 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edsvikens El Jobbnummer
9992621