Serviceelektriker -/ installationselektriker
2025-12-12
Vill du ha ett arbete där du får ta ansvar och möta nya utmaningar varje dag? Som elektriker hos vår kund väntar en varierande vardag med installations- och serviceuppdrag!
Om rollen
I rollen som elektriker arbetar du med installation, felsökning och service inom industrin, nyproduktion och för kommunala uppdragsgivare. Du utgår från Boden men har Norrbotten i stort som arbetsfält.
Här blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, punktlighet och flexibilitet är ledord. Du får ett stort eget ansvar och möjlighet att själv påverka hur du lägger upp ditt arbete - i en miljö som präglas av förtroende och laganda.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, men att du anställs direkt hos kund.
Om företaget
Företaget grundades 2013 och har idag runt 20 anställda. De arbetar mot både privatpersoner, företag och kommuner och är en viktig aktör i samhällsutvecklingen i norra Sverige.
Sedan 2023 är de en del av Hjo Installation - en svensk installationskoncern med specialistbolag inom el, VS och ventilation. Som komplett elfirma utför de alla typer av elinstallationer med modern teknik och kompetenta elektriker, oavsett om det gäller el, larm, data eller villainstallationer.
Du erbjuds:
En stabil och lönsam arbetsgivare med stark framtidstro
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka ditt arbete
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Ändamålsenliga verktyg, moderna servicefordon och högkvalitativa arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Förmånsbil
Vi söker dig som har ECY-certifikat, minst två års erfarenhet av elinstallation och B-körkort. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du tycker om variation, tar gärna initiativ och värdesätter ett arbete där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt.
Placering: Du utgår från Boden eller närliggande ort, men arbetar runt i Norrbotten!
Arbetstid: Heltid, vardagar
Omfattning: 100%
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning via direktrekrytering
Vill du bli en del av ett växande företag med stark framtidstro och ett engagerat team? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards.
