Serviceelektriker - erfaren och kundorienterad

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
2026-06-25


Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Är du en ytterst erfaren serviceelektriker som brinner för kvalitet, kundkontakt och professionellt utförda arbeten? Vill du arbeta i ett bolag som är topprankat på RECO och har Göteborgs högsta kundnöjdhet? Då kan El-Fast AB vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som serviceelektriker på El-Fast arbetar du självständigt med varierande serviceuppdrag hos både privat- och företagskunder. Rollen ställer höga krav på teknisk kompetens, ansvarstagande och kommunikationsförmåga – du är ofta företagets ansikte utåt och en viktig del i kundupplevelsen.
Du arbetar strukturerat, löser problem på plats och ser till att varje uppdrag utförs fackmässigt, effektivt och med högsta kvalitet.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Dina arbetsuppgifter
Service- och felsökningsarbeten inom el

Installationer, reparationer och underhåll

Kunddialog på plats – rådgivning och förklaringar på ett professionellt sätt

Dokumentation enligt gällande regler och rutiner

Vi söker dig som
Är elektriker med många års erfarenhet av servicejobb

Är trygg i din yrkesroll och van vid att arbeta självständigt

Har mycket god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla

Är lösningsorienterad, noggrann och kvalitetsmedveten

Har B-körkort

Talar och skriver svenska obehindrat

Om El-Fast
El-Fast är ett etablerat elinstallationsföretag i Göteborg med ett tydligt fokus på service, kvalitet och kundrelationer. Företaget har högst kundnöjdhet i Göteborg på RECO, något man är mycket stolta över och arbetar hårt för att behålla varje dag.
Hos El-Fast blir du en del av ett team som värdesätter yrkesstolthet, professionalism och långsiktiga kundrelationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7968521-2070050".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9978192

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