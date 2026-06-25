Serviceelektriker - erfaren och kundorienterad
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en ytterst erfaren serviceelektriker som brinner för kvalitet, kundkontakt och professionellt utförda arbeten? Vill du arbeta i ett bolag som är topprankat på RECO och har Göteborgs högsta kundnöjdhet? Då kan El-Fast AB vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som serviceelektriker på El-Fast arbetar du självständigt med varierande serviceuppdrag hos både privat- och företagskunder. Rollen ställer höga krav på teknisk kompetens, ansvarstagande och kommunikationsförmåga – du är ofta företagets ansikte utåt och en viktig del i kundupplevelsen.
Du arbetar strukturerat, löser problem på plats och ser till att varje uppdrag utförs fackmässigt, effektivt och med högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Service- och felsökningsarbeten inom el
Installationer, reparationer och underhåll
Kunddialog på plats – rådgivning och förklaringar på ett professionellt sätt
Dokumentation enligt gällande regler och rutiner
Vi söker dig som
Är elektriker med många års erfarenhet av servicejobb
Är trygg i din yrkesroll och van vid att arbeta självständigt
Har mycket god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla
Är lösningsorienterad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Om El-Fast
El-Fast är ett etablerat elinstallationsföretag i Göteborg med ett tydligt fokus på service, kvalitet och kundrelationer. Företaget har högst kundnöjdhet i Göteborg på RECO, något man är mycket stolta över och arbetar hårt för att behålla varje dag.
Hos El-Fast blir du en del av ett team som värdesätter yrkesstolthet, professionalism och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7968521-2070050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
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418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9978192