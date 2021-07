Servicedesktekniker till internationellt ICT-företag - Perido AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Perido AB / Supportteknikerjobb / Göteborg2021-07-07Är du en servicedesktekniker som är van vid att lösa olika typer av ärenden? Är du social, glad och framåt med god känsla för service och vill fortsätta utvecklas inom IT-området eftersom det är något du brinner för? Vad sägs i så fall om att arbeta på ett företag som erbjuder goda karriär- och utvecklingsmöjligheter? Läs vidare för att ta reda på om det här är tjänsten för dig!2021-07-07Vi söker efter en servicedesktekniker till vår kund, ett stort internationellt företag som har specialiserat sig inom ICT. Företaget strävar efter att förenkla och effektivisera IT och kommunikation för sina kunder, som består av både privat och offentlig sektor. Tjänsten är belägen i Solna.I den här rollen får du användning av din lösningsorienterade förmåga i supporten via telefon till kunder. Du och ditt team tar tillsammans emot ärenden som kan handla om enklare felsökning av nätverk, Windows 10, Office 365, hårdvara och kontohantering i AD - allt beroende på vilken kund som ringer in. Till din hjälp har du många färdiga felsökningsguider att följa och bra dokumentation om hur man supporterar olika ärenden. Allting registreras i ärendehanteringssystemet ServiceNow och eskaleras internt vid behov.Dina egenskaperFör den här tjänsten lägger vi stor vikt på personlighet. Du är snabblärd, noggrann, samarbetsvillig och lättsam. Du har hög arbetsmoral och är prestigelös, teamet går före den egna personen och här hjälper vi varandra! Du är orädd när det kommer till att hantera ärenden via telefon och med något års erfarenhet från servicedesk så är du van vid att lösa olika typer av ärenden. Avslutningsvis så hoppas vi att du vill vara med och bidra med positiv energi och god stämning till dina kollegor. Här tycker man om att ha kul på jobbet och satsar på att skapa en stimulerande arbetsmiljö där alla ska trivas och känna att dom utvecklas!Låter det här som en tjänst för dig? Tveka inte, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Relevant eftergymnasial utbildning1-2 års arbetslivserfarenhet från servicedeskKunskaper i PowerShellTelefonvanaErfarenhet av ärendehanteringssystem (gärna ServiceNow)Lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska och engelskaPlus i kanten:Erfarenhet av kontohantering, framförallt i AD och AzureKunskaper i annat nordiskt språk. Gärna danska, norska och/eller finska.Heltid. Konsultuppdrag 6 månader, därefter planerad överrekrytering till kund. Tillträde 2021-08-15. Tillträde i augusti, även ansökningar kollas i denna månad.Skicka in din ansökanAnsökan görs på vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32409 i ämnesraden. Observera att ansökan inte ska skickas via email.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vi kan hjälpa både dig som är i början av din karriär och dig som har lång erfarenhet inom ditt yrkesområde. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Perido AB5852490