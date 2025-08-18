Servicedeskmedarbetare till Griffel, Växjö
Maxkompetens Sverige AB / Receptionistjobb / Växjö
2025-08-18
Är du serviceinriktad, nyfiken och gillar att lösa problem? Vill du arbeta i en roll där du är företagets främsta kontakt ut mot kunderna - och samtidigt få möjlighet att utvecklas i en familjär kultur där trivsel och laganda står i centrum? Då kan detta vara rollen för dig!
Detta är ett konsultuppdrag via Maxkompetens. Du blir till en början anställd av oss, men arbetar på plats hos Griffel. För rätt person finns chans till förlängning och på sikt en anställning direkt hos Griffel.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som servicedeskmedarbetare på Griffel blir du ansiktet utåt och en nyckelperson i vår kundkontakt. I din roll som Servicedeskmedarbetare består din vardag av att:
Ta emot och registrera felanmälningar via telefon och mejl.
Hantera inkommande ärenden i vårt ärendesystem.
Felsöka, lösa och vid behov fördela ärenden vidare till 2nd line.
Följa upp, återkoppla och hålla kunder informerade.
Hantera service requests, licenser och lösenord.
Du blir en del av vårt servicedeskteam tillsammans med sex kollegor, där vi stöttar varandra och har regelbundna avstämningar.Profil
Vi söker dig som är social, initiativtagande och får energi av att möta människor. Du gillar att ge god service och är trygg i att ta första steget i ett samtal. Har du ett intresse för teknik är det meriterande, men framför allt brinner du för att hjälpa kunder och skapa en positiv upplevelse.
Krav för tjänsten:
Gymnasieutbildning eller motsvarande.
God datorvana.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
På Griffel får du mer än ett jobb - du blir en del av ett lag. Vi är idag ca 45-50 medarbetare och sitter i helt nyrenoverade lokaler mitt i Växjö centrum. Här har inredningsproffs skapat en miljö där varje detalj är genomtänkt. Resultatet? En arbetsplats som både inspirerar och underlättar vardagen - med ytor för allt från kreativa möten till fokuserat arbete och en paus med ett pingisspel.
Hos oss möts du av hjälpsamma kollegor, ett varmt klimat och en stark gemenskap. Vi erbjuder bland annat:
En friskvårdstimme varje vecka.
Otroligt fina och funktionella lokaler med plats för både arbete och avkoppling.
En kultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
En arbetsplats där trivsel, utveckling och arbetsglädje alltid står i fokus.
Vi på Griffel har alltid jobbat hårt för att skapa det vi kallar Griffelandan. Det är vår värdegrund som förenar oss, gör oss starka och unika. I Griffelandan har varje medarbetare en lika viktig roll och ett stort ansvar. Vi strävar efter ett tillåtande arbetsklimat där alla kan känna delaktighet, där egna initiativ uppmuntras och där vi samtidigt har roligt tillsammans. Hos oss är vi mer lag än jag - och det är vi stolta över.
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, med viss flexibilitet.
Kollektivavtal: Unionen
Griffel har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekrytering. Om du har frågor om företaget eller tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på nathalie.stjarned@maxkompetens.se
eller på telefon 073 320 56 35.
Urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten via Maxkompetens hemsida.
Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur du kan bli en viktig del av teamet på Griffel!
Om Maxkompetens
På Maxkompetens sätter vi alltid våra medarbetare i första rummet. Som konsult hos oss får du en personlig och närvarande konsultchef som ser till att du trivs och har rätt förutsättningar - oavsett om uppdraget varar en månad eller flera år.
Vi erbjuder trygga villkor med kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag. Sedan 2003 har vi varit ett av Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsbolag, med kontor i Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1 200 jobb och har dagligen runt 280 konsulter ute på uppdrag inom HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, IT & Teknik, Inköp & Logistik och Industri.
Vår drivkraft är enkel: att se potentialen i varje människa och skapa möten där både människor och företag lyckas - tillsammans. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Maxkompetens Sverige
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35
