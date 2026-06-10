Servicedeskmedarbetare

Responda Group AB / Supportteknikerjobb / Östersund
2026-06-10


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Vill du ta nästa kliv i din IT-karriär? Har du ett intresse för service, problemlösning och användarsupport? Då kan det här vara rollen för dig!
Som servicedeskmedarbetare blir du en viktig del av första linjens IT-support, där du hjälper användare med tekniska frågor, felsökning och administration. Med din servicekänsla och tekniska förståelse bidrar du till en smidig användarupplevelse och en support i toppklass.

Om tjänsten ⚡
I rollen som servicedeskmedarbetare arbetar du med att ta emot, registrera, felsöka och lösa IT-relaterade ärenden. Du kommer att stötta användare via telefon, mail och ärendehanteringssystem, samtidigt som du arbetar administrativt i olika IT-system.
Du blir en del av ett team där service, struktur och problemlösning står i centrum. Rollen passar dig som vill fortsätta utvecklas inom IT-support och som trivs med att kombinera teknisk felsökning med professionell användarservice.

Du kommer att:
Ta emot och hantera inkommande ärenden via telefon, mail och ärendehanteringssystem

Felsöka och lösa tekniska problem kopplade till användarkonton, behörigheter, lösenord, klienter och system

Arbeta med administration i Active Directory, Microsoft Intune/Entra eller liknande tjänster

Hantera konton, grupper, behörigheter och enklare användaradministration

Dokumentera ärenden och lösningar på ett tydligt och strukturerat sätt

Eskalera mer komplexa ärenden till rätt funktion eller specialistteam

Bidra till en professionell, trygg och lösningsorienterad supportupplevelse för användarna

Vårt erbjudande🙌
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega

Introduktion, utbildning och löpande coachning i rollen

Möjlighet att utvecklas vidare inom IT, support och teknisk administration

Friskvårdsbidrag

En modern och social arbetsmiljö med engagerade kollegor

Teamaktiviteter och interna initiativ som stärker gemenskapen

Vi söker dig som 👀
Har ett stort intresse för IT, service och problemlösning

Har tidigare erfarenhet av felsökning

Har erfarenhet av Active Directory, Microsoft Azure, Intune/Entra eller liknande system

Trivs med att hjälpa användare och skapa tydliga lösningar på tekniska problem

Är strukturerad, noggrann och van vid att dokumentera ditt arbete

Har förmågan att prioritera bland ärenden och arbeta effektivt även när tempot är högt

Är kommunikativ och kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt och professionellt sätt

Vill utvecklas vidare inom IT-support, servicedesk eller teknisk administration

Tidigare erfarenhet av servicedesk, helpdesk, IT-support eller teknisk kundservice är meriterande.

Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift

Goda kunskaper i engelska

Har datorvana

Godkänd gymnasieutbildning

Säkerhetsklassning
För vissa av våra uppdrag hanteras information som omfattas av säkerhetsskydd. Därför kommer du att genomgå en säkerhetsprövning för att kunna hantera dessa uppdrag. Det innebär att det inte bör finnas något som kan påverka möjligheten till säkerhetsklassning.

Anställningsform och startdatum 🌞
Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (provanställning 6 månader)

Arbetstider: Verksamheten kan omfatta varierande arbetstider beroende på uppdrag och behov

Är du redo att utvecklas vidare inom IT-support och servicedesk? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7886455-2046533".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Responda Group AB (org.nr 556754-1395), https://karriar.respondagroup.se
Öneslingan 7 (visa karta)
832 51  FRÖSÖN

Arbetsplats
Responda Group

Jobbnummer
9957840

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