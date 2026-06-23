Servicedeskagent - IT-support i en samhällsviktig verksamhet
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2026-06-23
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Servicedeskagent – IT-support i en samhällsviktig verksamhet 💻
Vill du arbeta i en varierad supportroll där du dagligen hjälper användare och löser tekniska problem? Nu söker vi en servicedeskagent till ett uppdrag i Eskilstuna.
Här får du arbeta i en bred supportfunktion med ärenden kopplade till IT, telefoni och verksamhetssystem – i en miljö där din insats gör skillnad varje dag.
Om rollen Som servicedeskagent arbetar du med att stötta användare i deras dagliga IT-relaterade frågor. Du hanterar bland annat:
Felanmälningar, beställningar och användarstöd
Behörighetshantering
Ärenden kopplade till IT-system och telefoni
Dokumentation i ärendehanteringssystem
Arbetet sker främst via telefon, där du guidar användare genom problemlösning och säkerställer en hög servicenivå.
Du samarbetar nära kollegor inom servicedesk och support för att lösa ärenden effektivt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servicedesk eller IT-support
Har god kunskap inom:
Active Directory och Azure AD
Windows 10
Office 365 och Teams
Har vana av ärendehanteringssystem och fjärrstyrning
Är bekväm med att arbeta via telefon som främsta verktyg 📞
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina ärenden från start till mål och trivs i en roll där tempot kan variera.
Om uppdraget 📍 Plats: Eskilstuna 📅 Period: 6 juli 2026 – 1 juni 2027 (möjlighet till förlängning) ⏱️ Omfattning: Heltid (100%) 🕒 Arbetstider: Vardagar, skift mellan 07–16 och 08–17
Vill du arbeta i en roll där teknik, service och problemlösning möts? Skicka in din ansökan senast 25 juni, vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7644511-2066261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
632 20 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9974938