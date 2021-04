Servicedesk tekniker - Visstid - Quest Consulting Sverige AB - Supportteknikerjobb i Umeå

Quest Consulting Sverige AB / Supportteknikerjobb / Umeå2021-04-13Du kommer att lösa support ärenden hos kunden helpdesk som kontohantering (AD)samt felsökningar ( Windows- och Mac miljö) och konfigurationer på hårdvara och mjukvara. Du löser ärenden via telefon, fjärrstyrning och personligt möte. Du är ansiktet utåt och har mycket kontakt med användarna. Mer avancerad felsökning och administration av IT-stöd kan tillkomma beroendes på din kompetens.Vi söker dig med följande erfarenhet:Kunskap och erfarenhet inom systemadministrationUniversitets eller högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdigaMeriterande med certifieringar/utbildningar inom Windows/Mac/Active Directory/Exchange/AdobeLika stor vikt läggs på personliga egenskaper som tekniska kunskaperVi söker dig som är framåt, prestigelös, flexibel och kan bemöta användaren på användarens nivå.Uppdraget är på heltid, visstid, start omgåendeDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid 6mån- 1 år2021-04-13MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Quest Consulting Sverige AB5687139