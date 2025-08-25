Servicedesk - Vi söker dig med känsla för service!
Är du en serviceinriktad person som älskar att lösa problem och har ett stort intresse för IT? Har du kanske jobbat inom äldreomsorg, butik eller restaurang - och dessutom en gymnasieutbildning inom exempelvis NTI eller liknande? Då kan du vara precis den vi söker!
Om rollen
Som supporttekniker inom servicedesk blir du den första kontaktpunkten för IT-relaterade problem. Du arbetar nära användarna och är stationerad på plats hos kund - där du bidrar till att vardagen fungerar, både tekniskt och mänskligt.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Första linjens support- främst datorer, skrivare, telefoner
Felsökning, framför allt inom mjukvara (Windows, Office, m.m.)
Hantera ärenden i ärendehanteringssystem
Hjälpa användare i Microsoft 365-miljö (Outlook, Teams, SharePoint m.m.)
Enklare nätverks- och hårvarurelaterade ärenden
Säkerställa en positiv användarupplevelse i alla kontakterProfil
Du är social, lösningsorienterad och har förmågan att skapa trygghet hos användarna. Det viktigaste är inte att du redan kan allt - utan att du är intresserad, nyfiken och håller vad du lovar.
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning inom IT (ex. NTI-gymnasiet eller motsvarande)
Erfarenhet från serviceyrken som äldreomsorg, butik eller restaurang
Intresse för teknik och IT - gärna med grundläggande kunskaper inom Microsoft 365
Hög social kompetens och viljan att hjälpa andra
B-körkort (krav)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett trevligt team med högt i tak
Möjlighet att växa inom IT - vi lär dig resten!
En varierad vardag där ingen dag är den andra lik
Ett uppdrag där din servicekänsla gör verklig skillnad
Låter det här som rätt steg för dig?
Skicka in din ansökan med CV redan idag! Intervjuer och urval sker löpande! Ersättning
