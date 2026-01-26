Servicechef Toyota Sydost i Kalmar
2026-01-26
Servicechef till Toyota Sydost i Kalmar
Led en stark anläggning. Utveckla ett skickligt team. Förvalta ett världsledande varumärke.
Toyota Sydost i Kalmar är en väletablerad och viktig del av Toyota Sydost. Här arbetar engagerade och kunniga medarbetare som varje dag levererar service med kvalitet, struktur och yrkesstolthet.
Nu söker vi en Servicechef som vill ta ansvar för helheten - och som känner stolthet i att leda människor, utveckla affären och representera ett av världens starkaste varumärken.
Om rollen
Som Servicechef i Kalmar leder du verkstaden med fullt ansvar för resultat, kvalitet och vardaglig drift. Du arbetar nära verksamheten och nära människorna - samtidigt som du har blicken framåt.
Du leder ett team på cirka 10 medarbetare som kan sitt jobb, bryr sig om kvalitet och vill göra rätt. Din uppgift är att skapa förutsättningar för dem att lyckas ännu bättre - tillsammans.
Rollen ingår i den lokala ledningsgruppen och har ett tydligt mandat att påverka hur vi arbetar, utvecklas och växer.
Det här är ditt uppdrag
Ta helhetsansvar för serviceverksamhetens drift, resultat och utveckling
Vara en närvarande ledare som bygger engagemang, ansvar och lagkänsla
Säkerställa hög kvalitet i kundbemötande, arbete och leverans
Driva försäljning och utveckling av service- och eftermarknadstjänster
Optimera bemanning, kapacitet och kompetens för långsiktig lönsamhet
Följa upp ekonomi, marginaler och nyckeltal - och agera på dem
Arbeta enligt Toyotas arbetssätt och samtidigt förbättra där det skapar värde
Ha personalansvar inklusive arbetsmiljö, utveckling och rekrytering
Det här behöver du känna stolthet i
Att leda en fungerande verkstad med skickliga yrkesmänniskor
Att representera Toyota - ett varumärke byggt på kvalitet, struktur och långsiktighet
Att sätta tydliga mål, ställa krav och samtidigt vara en ledare man litar på
Att se service som affär - och affär som en laginsats
Att ta ansvar för både människor och resultat
Vi tror att du
Har erfarenhet av ledarskap inom service, verkstad, försäljning eller annan kundnära verksamhet
Är trygg i att följa upp ekonomi och nyckeltal
Är tydlig, strukturerad och kommunikativ
Trivs med ansvar och tycker om att utveckla både människor och verksamhet
Behärskar svenska och engelska samt är bekväm med digitala system
Därför Toyota Sydost i Kalmar
Här får du:
En välfungerande anläggning med engagerade medarbetare
Ett starkt varumärke att vara stolt över
Tydligt mandat och förtroende i rollen
En arbetsplats där kvalitet, ordning och utveckling tas på allvar
Möjlighet att sätta din prägel - utan att börja från noll
Varmt Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jonas.lindstrom@toyotasydost.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicechef Kalmar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil och Motor i Sydost AB
(org.nr 556999-9351), http://www.toyotasydost.se
Scheelegatan 6 (visa karta
)
392 38 KALMAR Arbetsplats
Bil & Motor i Sydost AB Kontakt
Platschef
Jonas Lindström jonas.lindstrom@toyotasydost.se 0705159282 Jobbnummer
9705919