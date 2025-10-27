Servicechef till Älmhult - Caverion Sverige AB
Experis AB / Byggjobb / Älmhult Visa alla byggjobb i Älmhult
2025-10-27
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Älmhult
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ledare inom tekniska miljöer som trivs nära verksamheten och vill bidra till att skapa trygga, effektiva och hållbara anläggningar?
Hos Caverion får du möjlighet att leda ett kompetent team i en expansiv och dynamisk miljö - där din insats gör verklig skillnad för både kund och medarbetare.
Om rollen
Som Servicechef ansvarar du för att leda, driva och samordna Caverions Facility Management-leverans på plats hos ett av världens mest välkända möbelföretag i Älmhult. Uppdraget omfattar drift, underhåll och service av flera fastigheter inom anläggningen, och du har en nyckelroll i att säkerställa att leveransen motsvarar kundens krav på kvalitet, säkerhet, effektivitet och hållbarhet.
Du leder ett team med fem tekniker och har ett helhetsansvar för att planera, prioritera och följa upp det dagliga arbetet. Rollen kräver närvaro i verksamheten och ett ledarskap som präglas av tydlighet, struktur och engagemang. Genom att skapa ordning, engagera ditt team och driva förbättringar bidrar du till en trygg, stabil och effektiv driftmiljö.
Arbetet omfattar både personalansvar, ekonomisk uppföljning och resultatansvar för leveransen. Du följer upp nyckeltal, budget och driftresultat samt arbetar proaktivt med att identifiera förbättringar i arbetssätt, processer och teknik.
Du samarbetar nära både kundens organisation och kollegor inom Caverions övriga verksamheter. Genom tydlig kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till att stärka samarbetet, utveckla leveransen och skapa långsiktigt värde för både kund och Caverion.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en teknisk utbildning, gärna på högskolenivå, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbete inom teknisk drift, fastighetsförvaltning eller Facility Management. Du har flera års erfarenhet av att leda medarbetare i tekniskt komplexa miljöer och är trygg i att kombinera ett närvarande ledarskap med affärsmässigt ansvar.
Du har en god förståelse för vad som driver lönsamhet i en leverans och är van vid att arbeta med budget, nyckeltal och ekonomisk uppföljning. Erfarenhet av att arbeta enligt ABFF/AFF är ett krav, då rollen innebär ansvar för avtalsstyrda uppdrag med höga krav på struktur, kvalitet och leverans.
Vidare krävs kunskap inom arbetsmiljö och grundläggande arbetsrätt samt vana att arbeta systematiskt med dokumentation, rapportering och digitala verktyg. Du har förmågan att se både helheten och detaljerna i uppdraget och trivs i en miljö där du får växla mellan operativt arbete och strategisk planering.
Vi söker en person som trivs i gränslandet mellan teknik, affär och ledarskap - en trygg, tydlig och engagerad ledare som skapar stabilitet i vardagen och samtidigt driver utveckling framåt.
Företagsbeskrivning
Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning.
Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Building Performance - för dig, din verksamhet och för vår omvärld
Kontakt & ansökan
I denna rekrytering samarbetar Caverion med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Lejonblad på tel; 0470-74 55 82.
För att ansöka om tjänsten, vänligen använd www.jeffersonwells.se
och klicka på länken "Ansök" i jobbannonsen. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är fredagen den 30 november.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "645af76d-b012-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Servicechef till Älmhult - Caverion Sverige AB Kontakt
Sara Lejonblad Sara.Lejonblad@jeffersonwells.se +46703775631 Jobbnummer
9575600