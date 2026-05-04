Servicechef sökes till Schillerska Gymnasiet
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04
Gymnasieområde centrum består av Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, The International High School och Schillerska gymnasiet. Områdets skolor har ca 4 500 elever och ca 650 personal. Då verksamheten är i en fas av expansion så behöver organisationen utökas med en Servicechef.
Schillerska gymnasiet är en modern skola i historisk miljö. Vi har ca 1 100 elever och uppemot 110 fastanställd personal. Ett nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Skolan finns i kulturmärkta lokaler centralt i Göteborg, nära VasaplatsenDina arbetsuppgifter
Vi söker en driven Servicechef som vill skapa de bästa förutsättningarna för lärande.
Vill du leda ett team som gör skillnad på riktigt? På Schillerska gymnasiet, mitt i hjärtat av Göteborg, söker vi nu en Servicechef som brinner för ledarskap, struktur och att skapa en trygg och inspirerande skolmiljö. Här blir du en central del av en anrik skola där kreativitet och kunskap möts varje dag.
Du ingår i serviceorganisationens ledningsgrupp, som leds av Områdesservicechefen, som består av servicecheferna på Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska Gymnasiet, The International High School och kökschefen på Hvitfeldtska. Vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö där vi känner tillit, lust att lära samt verkar för varandras framgång. Utöver de gemensamma ledorden engagemang, kreativitet och konkurrenskraft skall vi även ha med oss glädje, samverkan och viljan att tillsammans utveckla och förbättra verksamheten så att den bidrar positivt till våra elevers lärande. Du bidrar till att vi tillsammans arbetar med de centrala mål som ligger inom serviceorganisationens uppdrag som t ex miljöarbete, säkerhet och att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Du har budget- och personalansvar och leder en serviceenhet bestående av sju engagerade medarbetare inom teamet vaktmästeri och lokalvård. Du har det övergripande ansvaret för lokal- och fastighetsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för den fysiska arbetsmiljön, miljöarbete, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) som brandskyddsansvarig, samt det övergripande säkerhetsarbetet utöver ansvar för skolans larm och passersystem. Du arbetar aktivt med att öka den digitala kompetensen i din personalgrupp för att utveckla verksamheten. Du ingår i olika samarbetsgrupper i skolan.
En viktig del i tjänsten är samarbetet med Stadsfastighetsförvaltningen, Idrott- och Föreningsförvaltningen, externa entreprenörer och skolans övriga verksamheter.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete i ledande befattning med personal- och resultatansvar samt kunskap från arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.
Du har erfarenhet av lokal- och fastighetsfrågor, miljöarbete, systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Goda ekonomikunskaper och hög IT-kunskaper samt förståelse och intresse av att hantera olika IT-system som är relevanta för verksamhetsområdet är ett krav. Du har goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som i skrift. Ett tidvis högt arbetstempo och att jobba mot deadlines är inget du känner dig främmande för.
Att hålla en hög servicekänsla och kvalitet är viktigt för dig och du har god planering- och prioritetsförmåga. Med resultatinriktat ledarskap entusiasmerar du dina medarbetare genom att sätta mål, delegera, samordna och följa upp resultat. Du är tydlig med förväntningarna på dina medarbetare för att nå stadens och verksamhetens lokala mål. Du har ett demokratiskt förhållningssätt där samverkan är en viktig del. Du arbetar aktivt med att ge förutsättningar för att arbetsgruppen ska fortsätta utvecklas. Du har förmåga att ta initiativ och motivera till förändring och vill bidra till utveckling inom arbetsområdet.
Som person kännetecknas du av engagemang, gott omdöme och god samarbetsförmåga med såväl medarbetare, personal, elever och övriga interna och externa samverkansparter. Du kan prioritera i dina arbetsuppgifter, fatta tydliga beslut, delegera uppgifter samt följa upp att beslut genomförts. Du är trygg i din ledarroll, är en god lyssnare och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du uppskattar olikheter hos dina medarbetare och är en förebild för andra. Du har en förmåga att motivera dina medarbetare, sätta upp mål och följa upp dessa.
Vi ser det som en självklarhet att du vill arbeta efter Göteborgs stads gemensamma förhållningssätt:
Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
Utbildningsförvaltningen erbjuder både friskvårdsersättning och cykelförmån samt, för en bättre hälsa, har vi en rökfri arbetstid.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Datum och tider för intervjuer
Intervjuomgång 1 - 22 Maj 13:00 - 16:00, 26 Maj 08:30-12:00
Intervjuomgång 2 - 3 Juni 08:30-16:00Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
