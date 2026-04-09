Servicechef sökes till Björkmans Bil Avesta
Bertil Björkman Bil AB / Inköpar- och marknadsjobb / Avesta Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Avesta
2026-04-09
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bertil Björkman Bil AB i Avesta
, Borlänge
, Ludvika
, Falun
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du en trygg ledare med starkt kundfokus? Vill du vara med och utveckla ett serviceteam i framkant och samtidigt arbeta med ett av Sveriges snabbast växande bilmärken?
Nu söker vi en servicechef till vår Kia-anläggning i Avesta - en viktig roll för dig som vill ta ansvar, driva utveckling och skapa service i toppklass tillsammans med ditt team.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Som servicechef hos oss har du en central och betydelsefull roll i verksamheten. Du ansvarar för att leda, planera och utveckla verkstadens arbete: med fokus på både kundnöjdhet, effektivitet och lönsamhet.
Du arbetar nära ditt team i det dagliga arbetet och skapar förutsättningar för en välfungerande verkstad där kvalitet och service alltid står i centrum.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och fördela arbetet i verkstaden
Ansvara för kundvård och säkerställa en hög kundnöjdhet
Följa upp budget, resultat och nyckeltal
Säkerställa effektiv planering och optimal verkstadsbokning
Driva utveckling och förbättringsarbete i verksamheten
Samverka med försäljningsavdelning, leverantörer och andra funktioner
Du har ett helhetsansvar för eftermarknadsaffären på anläggningen och arbetar aktivt med att utveckla både teamet och affären framåt. Rollen innebär daglig kontakt med kunder, vilket gör dig till en nyckelperson i upplevelsen av Björkmans Bil.Profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom verkstad eller fordon, och som har erfarenhet av att leda andra.
Du är trygg i din roll som ledare och har förmågan att skapa struktur, engagemang och tydlighet i teamet.
Vi ser att du:
Har erfarenhet från bilbranschen eller liknande verksamhet
Har tidigare ledarerfarenhet
Har god förståelse för ekonomi och uppföljning
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Är lyhörd och har lätt för att bygga relationer
Trivs i en roll med högt tempo och många kontaktytor
Du har även god datorvana och erfarenhet av affärssystem (gärna Kobra). B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder vi
Hos Björkmans Bil blir du en del av ett företag där vi satsar på både människor och utveckling. Vi tror på långsiktighet, teamkänsla och att skapa en arbetsplats där man trivs och vill växa.
En ledande roll i ett engagerat och kunnigt serviceteam
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten lokalt
En plats i anläggningens ledningsgrupp
Samarbete med servicechefer på våra andra orter
Löpande utbildning och kompetensutveckling
Tjänstebil och marknadsmässig ersättning
Kollektivavtal och bra personalförmåner
Björkmans Bil finns idag på åtta orter: Avesta, Borlänge, Enköping, Falun, Lindesberg, Ludvika, Örebro och Västerås. Det gör att vi både finns nära våra kunder och kan ta tillvara på styrkan i att vara flera anläggningar som utvecklas tillsammans.
Vi arbetar med Kia, ett av Sveriges största bilmärken, och ett varumärke i stark utveckling. Med stort fokus på elbilar, teknik och framtidens mobilitet är Kia en viktig del av vår resa framåt.
Vill du vara med och utveckla framtidens service tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan.Så ansöker du
Du ansöker till tjänsten genom att skicka in CV samt personligt brev via vår hemsida: https://www.bjorkmansbil.se/jobb/
Då både urval samt intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan till denna spännande tjänst redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bertil Björkman Bil AB
(org.nr 556329-2118), http://www.bjorkmansbil.se
Bergsnäsgatan 5 (visa karta
)
774 41 AVESTA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9843500