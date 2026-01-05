Servicechef Multibrand-verkstad Hedin Automotive AB Akalla
Forma framtidens mobilitet med Hedin AutomotiveSom en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Servicechef Multibrand på vår anläggning i Akalla. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
På vår anläggning samverkar bilförsäljning, skadeverkstad samt flera märkes- och multibrandverkstäder. Multibrandverkstaden, som även omfattar leveransverkstad, är auktoriserad för över 19 bilmärken, däribland MG, BYD, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Subaru, Saab, Cadillac, Corvette, Smart, Hongqi samt flera amerikanska bilmärken.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicechef har du det övergripande ansvaret för att leda, coacha och utveckla ett team om cirka 30 medarbetare bestående av tekniker och administrativ personal. Rollen innebär fullt ansvar för verksamhetens resultat, inklusive budget, uppföljning, prognosarbete samt arbetsmiljö och efterlevnad av gällande regelverk.
Du driver kontinuerlig utveckling av arbetssätt, processer och arbetsflöden med fokus på effektivitet, kvalitet och hållbar arbetsmiljö.
Nyckelkompetenser och förmågor
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare med förmåga att engagera och motivera medarbetare. Du kombinerar ett empatiskt förhållningssätt med ett strategiskt helhetsperspektiv och har förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer.
Du har god teknisk förståelse och erfarenhet av att utveckla processer inom verkstads- eller serviceverksamhet. Att bygga långsiktiga relationer, säkerställa hög servicekvalitet och bidra till en positiv kundupplevelse är en naturlig del av ditt ledarskap.
För att lyckas i rollen krävs god samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt.
Varför jobba med oss?Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
