Servicechef inom städ Gävleborg/Uppsala
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2026-07-04
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Vi söker just nu en Servicechef inom lokalvård till Uppsala och Gävleborgs län med omnejd.
Har du erfarenhet ifrån städbranschen, personalansvar och är affärsmässig? Då är det här jobbet för dig! Tjänsten innebär en heltidsanställning med start omgående eller enligt överenskommelse.
Rollen rapporterar till Regionchef och utgår från vårt lokalkontor i Gävle.Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Som Servicechef på SOL så har du ett helhetsansvar för att den dagliga driften sköts på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Du har både personal-, arbetsmiljö-och resultatansvar med målet att ha nöjda kunder och medarbetare samt uppfylla mål kopplat till KPI:er. En viktig del av ditt arbete är även att planera, utföra och dokumentera kvalitetskontroller enligt interna och externa föreskrifter och avtal.
Kundportföljen är bred och omfattar bl a serviceleverans till kontor, myndigheter och industrier.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:
Planera och leda arbetet på både kort och lång sikt
Ha löpande kontakt med kunden och säkerställa leverans enligt tecknade avtal
Uppstart av nya affärer samt merförsäljning till befintliga kunder för att bredda samarbetet och affären
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och kvalitet
Rekrytera och utveckla personal
Administration kring bl.a. tidrapportering och lönehantering
Planera resurser och arbeten, upprätta underlag för fakturering
Personalansvar vilket innebär medarbetarsamtal, hantera rehabiliteringsärenden m.m.
Leda och utveckla gruppledare/platsansvariga på området
Resultatuppföljning, budget och prognosarbeteKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med lokalvård utifrån ett entreprenad- och serviceperspektiv
Goda ledaregenskaper och erfarenhet av att verka i en ledande befattning med underställda medarbetare
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Goda färdigheter i Office-paketet och andra IT-system.
God förståelse för ekonomi och kostnadsuppföljning samt tidigare erfarenhet av budget och resultatuppföljning.
Kunskap inom kvalitet, arbetsmiljö och miljöfrågor.
Försäljningsvana och erfarenhet av kundkommunikation.
Utbildning inom städ – SRY yrkesbevis eller motsvarande INSTA 800
B-körkort
Vem söker vi?
Vi söker dig som är kommunikativ och anpassningsbar. Du är van vid att handskas med olika typer av människor och skapar trovärdighet, motivation och energi hos din personal. Du har ett sinne för ordning och reda samt har ett affärsmässigt tänkande och kundfokus.
Som Servicechef ska du föregå med gott exempel gentemot din personal. Vi verkar för flexibilitet, respekt och lyhördhet mot såväl kunder och deras behov som mot personal. Detta för att skapa en bra relation med våra kunder samt en bra företagskultur och trivsel på arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: armelko.ramic@sol.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicechef Gävle/Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asteri Facility Solutions AB
(org.nr 556479-4021)
Sjunde tvärgatan 52 C (visa karta
)
802 82 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Asteri Facility Solutions AB/Sol Facility Services Jobbnummer
9992650