Servicechef inom lokalvård. Göteborgs nejden
SOL Facility Services AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SOL Facility Services AB i Göteborg
, Varberg
, Jönköping
, Karlstad
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker just nu en Servicechef inom lokalvård. Har du erfarenhet av personalansvar och är affärsmässig? Då är detta jobbet för dig! Tjänsten innebär en heltidsanställning med start omgående.
Du kommer att ansvara för en eller flera kunder på företaget. Ditt arbetsområde är utspritt på flera platser i Göteborgs nejden och ditt ansvar är att driva och utveckla ditt affärsområde.
Arbetstiderna varierar och förläggs efter verksamhetens behov då produktionen pågår dygnet runt, alla dagar i veckan. Du kommer att ha ett helhetsansvar för kunden och på sikt även ha ansvar för flera kunder inom Göteborgs nejden
Dinaarbetsuppgifter
Som Servicechef på SOL är du ansvarig för att den dagliga driften sköts på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Du har både personal- och resultatansvar med målet att ha nöjda kunder och medarbetare samt uppfylla mål kopplat till KPI:er. En viktig del av ditt arbete är även att planera, utföra och dokumentera kvalitetskontroller enligt interna och externa föreskrifter och avtal.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:
Planera och leda arbetet på både kort och lång sikt samt skapa strategiska beslut på din enhet
Ha löpande kontakt med kunden och säkerställa leverans enligt tecknade avtal
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och kvalitet
Rekrytera och utveckla personal
Administration kring bl.a. tidrapportering och lönehantering
Planera resurser och arbeten, upprätta prognos och resultatuppgifter
Personalansvar vilket innebär medarbetarsamtal, hantera rehabiliteringsärenden m.m.
Leda och utveckla gruppledare på området
Vem söker vi?
Du har gymnasieutbildning, vidareutbildning är meriterande
Innehar B-körkort
Kan flytande svenska samt goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper och vana att arbeta i Office-paketet och andra datasystem
Du har arbetat inom liknande roll och/eller bransch tidigare
Kunskap i ledarskap, kvalitet, arbetsmiljö och miljö
Säljkunskap och van att kommunicera med kund
Meriterande är om du har tidigare utbildning i SRY och INSTA
Vi söker dig som är kommunikativ och anpassningsbar. Du är van vid att handskas med olika typer av människor och skapar trovärdighet, motivation och energi hos din personal. Du har ett sinne för ordning och reda samt har ett affärsmässigt tänkande och kundfokus.
Som Servicechef ska du föregå med gott exempel gentemot din personal. Vi verkar för flexibilitet, respekt och lyhördhet mot såväl kunder och deras behov som mot personal. Detta för att skapa en bra relation med våra kunder samt en bra företagskultur och trivsel på arbetsplatsen.
Vad erbjuder vi?
Kulturen präglas av en platt organisation med högt i tak och det finns stort utrymme för dina egna idéer
Vi har kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension osv.
Fackliga relationerPubliceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
Du påbörjar din ansökan genom att svara på några frågor. Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
Sökord: servicechef, ledare, städ, lokalvård, cleaner, cleaning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOL Facility Services AB
(org.nr 556355-1349)
171 54 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780338