Servicechef, Hörmann Svenska AB i Västerås.
2026-02-17
Operativt ledarskap nära teamet - med ansvar för service och eftermarknad
Vill du leda ett kompetent serviceteam i en stark och värderingsdriven organisation? Lockas du av att kombinera ledarskap med affärsansvar, kundkontakt samt utveckling av serviceleveransen? Då kan rollen som Servicechef hos Hörmann Svenska AB i Västerås vara helt rätt nästa steg för dig.
Hörmann är Europas ledande tillverkare av portar, lastbryggor och logistiklösningar. I vår svenska verksamhet är serviceorganisationen en central del av kundupplevelsen - och nu söker vi en närvarande och engagerad ledare som vill utveckla teamet och affären i region Västerås, Eskilstuna och Dalarna.
Om rollen
Som Servicechef leder du det dagliga arbetet för 11 servicetekniker i regionen. Du arbetar nära verksamheten, är ofta ute i fält tillsammans med teknikerna och har en viktig roll i att bygga teamkänsla, säkerställa struktur och skapa trygghet i vardagen.
Du ansvarar bland annat för:
Effektiv drift av serviceverksamheten i samarbete med koordinatorer som schemalägger och tar emot ärenden.
Personalansvar, inklusive medarbetarsamtal, årsplanering och kompetensutveckling.
Uppföljning av KPI:er, budget, prognoser och lönsamhet.
God kundvård genom tät kontakt med befintliga kunder samt deltagande i nykundsbesök.
Säkerställande av att förebyggande underhåll följer avtal och att garantifrågor hanteras korrekt.
Arbete enligt företagets rutiner, kvalitetskrav och arbetsmiljöstandarder.
Rollen är operativ, närvarande och affärsnära - perfekt för dig som trivs med att både leda människor och bidra till kundens upplevelse.
Vem vi söker
Vi söker en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende i teamet och bygger en kultur där man hjälper, stöttar och utvecklar varandra. Du behöver kunna balansera närvaro i vardagen med struktur, uppföljning och planering.
Du är en person som:
Har ett genuint intresse för människor och vardagen ute hos teknikerna.
Är rak, ärlig och prestigelös, men också lyhörd och coachande.
Har ett handlingskraftigt ledarskap och vågar fatta beslut när så situationen kräver det
Trivs i en operativ roll med mycket kontakt med både team och kunder.
Har lätt att skapa laganda och trygghet.
Kompetenskrav
För att lyckas i rollen behöver du:
Teknisk bakgrund eller mycket god teknisk förståelse -gärna erfarenhet från fältservice, installation, mekanik eller industri.
Erfarenhet av operativt personalansvar.
Förmåga att arbeta i affärs- och IT-system (meriterande med erfarenhet av SAP och AS400).
Grundläggande ekonomisk förståelse kring budget, prognos och uppföljning.
God förmåga att kommunicera professionellt med kunder, kollegor och samarbetspartners.
Geografiska förutsättningar
Arbetet utgår från Västerås, och vi söker dig som bor i närområdet. Hemarbete kan vara ett komplement - men vi värdesätter den närvaro och samverkan som uppstår när vi arbetar tillsammans på plats.
Vi erbjuder
Hos Hörmann får du:
En viktig ledarroll i ett starkt och välrenommerat företag.
Möjlighet att driva utveckling av team, arbetssätt och kundrelationer.
En strukturerad introduktionsperiod där du får lära känna verksamheten, systemen och kulturen på djupet.
Stöd av ett erfaret kontorsteam med koordinatorer, projektledare, säljare och avtalsspecialister.
En värderingsstyrd kultur där Respekt, Teamwork, Passion & Mod är centrala ledord.
Hos Hörmann får du en nyckelroll i att skapa kvalitet, trygghet och kundnöjdhet i regionen. Här Får du arbeta nära både människor och teknik - och samtidigt utveckla en viktig del av organisationen.
