Servicechef Elinstallation
Rekryteringsmäklaren i Norden AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-06-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsmäklaren i Norden AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Emil Lundgren AB söker en Servicechef / Affärsansvarig Service till vår affärsenhet i Stockholm. Du blir budget- och resultatansvarig för vår serviceavdelning som består av 15 medarbetare. Din huvudsakliga uppgift är att skapa affärer, förse dina medarbetare med projekt och följa upp ekonomi/lönsamhet. Dina medarbetare är engagerade, kompetenta och stolta över att få jobba på Emil Lundgren som har funnits i elbranschen över 100 år. Vill du vara med och utveckla vår serviceavdelning tillsammans med ett positivt och dedikerat team? Då vill vi gärna träffa dig snarast!
Vi utför Service av el- och teleanläggningar i Stockholm / Mälardalen i bl a: köpcentrum, butiker, hyresfastigheter, mindre industrier, KNX-installationer, projektering/installation av fiber- och datanät och projektering/installation av passage-/inbrottslarm.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
En stor del av din arbetstid ägnar du dig åt försäljning/kundbearbetning, förhandlingar, teckna långsiktiga och bindande serviceavtal och förse dina medarbetare med serviceuppdrag.
Leder, motiverar och utvecklar 15-tal medarbetare som består av projektledare, ledande montörer och elektriker (med olika specialistkompetenser). Support erhålls från administratör och affärscontroller. I vissa fall driver du egna serviceprojekt.
Följer noggrant upp att pågående projekt håller tidsplaner och ekonomi enligt lagd plan samt månar om att kunderna är nöjda.
Ingår ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvar.
Rapporterar till affärsenhetschefen och ingår i affärsenheten Stockholms ledningsgrupp. Kontorsplats finns i Bergshamra (Solna).
Din bakgrund/personlighet
Är en entreprenör som drivs av mål och resultat.
Arbetat inom service och haft en ledande roll med personalansvar samt är utbildad inom el.
Ditt tydliga ledarskap och engagemang har gjort dig framgångsrik såväl ute hos kunderna såsom hos dina medarbetare.
Erfarenhet av kalkylering och förhandling. För dig är en affär komplett först när ett serviceavtal är tecknat.
Har god datavana.
Affärsmässig, kommunikativ, strukturerad, serviceinriktad, lyhörd och social är några utmärkande drag hos dig som person.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att vara en del av ett framgångsrikt bolag med lång erfarenhet. Vi vill utvecklas tillsammans med dig och erbjuder regelbundna utbildningar och aktiviteter, inte minst inom säkerhet och hållbarhet som står högst upp på vår agenda. I rollen som Servicechef har du frihet att vara en entreprenör och du får även tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI-Energies med >100 000 medarbetare.
Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har du några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Din ansökan och CV mailar du till marie@rekryteringsmaklaren.se
.
Välkommen att söka! Urval sker löpande.Om företaget
Emil Lundgren är elteknikpartnern som möjliggör energiomställningen. Vi erbjuder lösningar och installationer för industri, samhällsbyggnad och energieffektivitet. Våra affärsenheter finns på flera orter i Sverige. Tillsammans med våra drygt 500 medarbetare omsätter vi årligen över 800 miljoner. Emil Lundgren grundades 1919.
Inom Emil Lundgren arbetar vi med samtliga typer av uppdrag inom el-, tele-, instrument- och automationsområdet i Sverige och levererar mervärde i hela kedjan från installation till efterservice.
Emil Lundgren är ett av våra lokala varumärken inom VINCI Energies som driver verksamhet genom internationella- och nationella varumärken. I Sverige representeras VINCI Energies av de globala varumärkena Actemium, Axians,
Omexom och VINCI Energies Building Solutions där de lokala varumärkena Eitech, Emil Lundgren och ETB El & Larm ingår. Hos oss får du även tillgång till ett nätverk av kompetens i Sverige och världen, då vi ingår i koncernen VINCI-Energies med >100 000 medarbetare.
Läs mer om våra verksamheter på www.vinci-energies.se
och www.emillundgren.se
Sökord: servicechef, serviceledare, projektledare, filialchef, platschef, enhetschef, avdelningschef, chef, servicetekniker, service, entreprenad, el, elinstallation, elteknik, tele, telecom, data, datanät, kraft, elkraft, belysning, automation, säkerhet, larm, passagelarm, inbrottslarm, styr- och regler, KNX, FM, facility management Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: marie@rekryteringsmaklaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsMäklaren i Norden AB
(org.nr 556734-2208)
Björnstigen 87 (visa karta
)
170 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emil Lundgren AB Jobbnummer
9983939