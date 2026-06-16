Servicechef
Johan Ahlberg Bil AB / Chefsjobb / Karlshamn Visa alla chefsjobb i Karlshamn
2026-06-16
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Har du ett intresse för fordonsbranschen, service och ledarskap? Trivs du i en operativ roll där du är nära verksamheten och medarbetarna i det dagliga arbetet? Då kan detta vara tjänsten för dig. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som Servicechef har du det övergripande ansvaret för vår serviceverkstad, rekondverksamhet samt reservdels- och butiksavdelning. Rollen är operativ och verksamhetsnära, vilket innebär att du är en naturlig del av den dagliga driften och arbetar nära både medarbetare och kunder.
Du leder, coachar och stöttar teamet i det dagliga arbetet för att säkerställa hög kvalitet, god kundservice och ett effektivt arbetsflöde. En stor del av rollen handlar om att vara närvarande i verksamheten, följa upp arbetet, lösa utmaningar, prioritera resurser och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas. Du arbetar aktivt med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samtidigt som du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö, hög kundnöjdhet och god lönsamhet. Kompetenser
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och som trivs med att leda genom närvaro och engagemang i den dagliga verksamheten. Du har förmågan att skapa delaktighet, motivera medarbetare och bygga starka team där både medarbetare och kunder står i fokus.
Erfarenhet från fordonsbranschen är meriterande, liksom erfarenhet från verkstad, reservdelar eller annan serviceinriktad verksamhet. Du är van att arbeta mot uppsatta mål och har förståelse för hur kvalitet, effektivitet och lönsamhet hänger samman.
För tjänsten krävs B-körkort (manuell) samt god datorvana. Svenska i tal och skrift är ett krav. Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och handlingskraftig ledare som trivs med att vara nära verksamheten och medarbetarna. Din ledarstil präglas av tydlighet, tillgänglighet och ett coachande förhållningssätt. Du är lösningsorienterad, prestigelös och tycker om att skapa struktur och framdrift i det dagliga arbetet.
Vi tror att du motiveras av att se både människor och verksamhet utvecklas. Du har lätt för att samarbeta, bygger förtroende och bidrar med energi och engagemang som får teamet att arbeta mot gemensamma mål.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Heltid och tillsvidare, med provanställning i sex månader. Tjänstgöringsort är Karlshamn.
Att arbeta hos oss
Hos oss på Johan Ahlberg Bil AB får du en trygg anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjligheter att skapa ett stort nätverk inom de fem orterna vi arbetar på. Vår bransch är föränderlig och här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Inom Johan Ahlberg Bil AB arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum.
På Ahlberg Bil arbetar vi efter värdeorden Engagemang, Ansvarstagande och Omtanke. Dessa är genomgående i allt vi gör – i vår kontakt med kunder, hur vi agerar mot varandra och hur vi utför vårt arbete. Vi är mycket stolta över våra varumärken och sätter stort värde i att utföra service, reparationer, försäljning och övriga tjänster med högsta kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa att skapa Sveriges trivsammaste arbetsplats och även Sveriges nöjdaste kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johan Ahlberg Bil AB
(org.nr 556057-5598)
374 51 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Ola Sandqvist 0455-61 58 47 Jobbnummer
9966454