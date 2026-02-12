Servicechef
2026-02-12
Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad Anställningstyp: Heltid, Tillsvidare Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
När kundfokus och teknik möts - Är du vår nya Servicechef?
På Firefly utvecklar och levererar vi världsledande brandskydds- och brandförebyggande system för processindustrier över hela världen. Vi söker nu en erfaren och engagerad Servicechef som vill vara med och leda vårt servicearbete i en dynamisk och internationell miljö, med tyngdpunkt i Sverige.
Hos oss får du en central roll där du leder, organiserar och utvecklar serviceorganisationen samtidigt som du arbetar nära våra kunder för att säkerställa högsta kvalitet och tillgänglighet.
Om rollen
Som Operativ Servicechef på Firefly blir du navet i vår leveransorganistation för Service. Du ansvarar för att planera och fördela arbetet i teamet, så att både underhåll, idrifttagningar och akuta reparationer hanteras effektivt. Rollen är bred och innebär både ett tekniskt och ett kommersiellt ansvar, från att säkerställa att våra tekniker har rätt stöd och resurser i sitt arbete, till att följa upp rutiner för reservdels- och tjänsteförsäljning. Du kommer att rapportera till vår Eftermarknadschef.
Du leder och utvecklar ditt team med tydlighet och engagemang, och har personalansvar som inkluderar rekrytering, utvecklingssamtal och att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och kan prestera på topp. I nära dialog med både kunder och kollegor säkerställer du att vi levererar hög kvalitet.
Kort sagt, du får en nyckelroll där ledarskap, teknik och kundfokus möts, och där du får bidra till att våra kunders verksamheter hålls igång utan avbrott.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst 10 års arbetslivserfarenhet, varav flera år i ledande befattning inom service eller teknisk verksamhet.
Erfarenhet av internationell verksamhet.
Ingenjörsexamen eller annan teknisk utbildning kombinerad med relevant arbetslivserfarenhet.
B-körkort.
God vana vid rapportskrivning, administration och uppföljning.
Förståelse för processindustrins krav och konsekvenser när en anläggning står stilla.
Bred teknisk förståelse, gärna från fordon, industri eller annan relevant bransch.
För att trivas i rollen och bli framgångsrik på Firefly tror vi att du:
Har ett genuint intresse för att lösa kunders problem med kreativitet och nytänkande.
Är en stark organisatör och administratör som skapar struktur även i högt tempo.
Är relationsbyggande och kommunikativ, både internt och externt.
Är genuint kundfokuserad, lagspelare och har hög egen drivkraft.
Vågar ifrågasätta etablerade arbetssätt och driva förbättringar.
Om Firefly
På Firefly har vi en stark och inkluderande företagskultur där vi tillsammans skapar en inspirerande och trivsam arbetsmiljö. Med över 50 års historia och 150 anställda från 25 olika nationaliteter har vi en mångfald av kompetenser och ett brett perspektiv. Vi utvecklar och säljer innovativa brandförebyggande och brandskyddslösningar för industriella tillämpningar.
Vi investerar i vår personal genom att erbjuda en arbetsmiljö där trivsel och gemenskap är i fokus, med regelbundna aktiviteter som främjar samarbete och engagemang.
Läs mer på: www.firefly.se
Vi går igenom ansökningar löpande och uppmuntrar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ansök via formuläret i annonsen - vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Frågor?
Kontakta Jerker.Larsson (HR) på jerker.larsson@firefly.se
