Servicecenterchef till Österåkers kommun
2025-09-29
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Välkommen att leda utvecklingen av framtidens invånarservice i möjligheternas skärgårdskommun Österåker! Vi står inför en spännande tid där vi vill lyfta vår kundservice och vårt bemötande till nästa nivå genom att jobba ännu smartare och i ännu högre grad nyttja tekniska innovationer, inte minst inom AI.
Vi söker nu en servicecenterchef som vill leda och utveckla vår servicecenterenhet.
Ditt nya jobb
Vårt servicecenter finns till för våra kommuninvånare och är många gånger deras första kontakt i mötet med kommunen. Det är därmed ett mycket viktigt ansikte utåt för kommunen. Service erbjuds idag via telefon, e-post, chatt och sociala medier, samt på plats i receptionen i kommunhuset. Servicecenter jobbar kontinuerligt med att utveckla sin effektivitet och kvalitet, inte minst med stöd av digitala lösningar. Det avlastar kommunens verksamheter genom att besvara omkring 80 procent av de frågor som inkommer och har i sitt arbete tillgång till omkring 20 olika verksamhetssystem. Artvise är vårt ärendehanteringssystem och vi följer kontinuerligt upp servicen i genom Brilliant. Servicecenter är också Infopoint för turistservice.
På servicecenterenheten jobbar sex engagerade och professionella servicehandläggare med stor kunskap och kompetens, samt ett antal timanställda. Samtliga är generalister. I verksamheten ingår internservice i form av en kontorsansvarig för kommunhuset med en timanställd, samt en telefoniansvarig för hela kommunen. Vår internservice är för närvarande under utredning för eventuell utveckling.
Servicecenter ingår i kommunikationsavdelningen, som även består av en kommunikationsenhet med sju kommunikatörer. Kommunikationsavdelningen och -enheten leds av vår kommunikationschef som du har ett nära samarbete med och rapporterar till.Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Du har relevant utbildning och dokumenterad flerårig erfarenhet som chef inom kundservice med budget-, personal- och verksamhetsansvar, gärna från en större organisation och/eller offentlig sektor.
Som chef inom kundservice har du arbetat med att leda förändring och utveckla din verksamhet. Självklart har du erfarenhet av att arbeta med kundundersökningar, analys och uppföljning. Din kompetens är aktuell inom relevanta digitala verktyg, ärendehanteringssystem, kundresor, AI-verktyg och processer. Du är van att balansera strategisk tänkande med operativt arbete.
Naturligtvis har du mycket goda kunskaper i svenska språket och det svenska samhället, samt goda kunskaper i engelska.
Som person är du:
• En tydlig och coachande ledare som skapar delaktighet och arbetsglädje.
• Flexibel och lösningsorienterad med förmåga att hantera komplexa frågor, drivkraft att välkomna och hjälpa andra, skapa mervärde och synergier för båda verksamhet och kunder, samt optimera arbetssätt.
• Har en stark förmåga att bygga relationer och skapa förtroende.
• Har inställningen är att laget går före jaget och att vi är bättre tillsammans.
• Strukturerad, analytisk och resultatinriktad.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse men gärna så snart du har möjlighet
Sista ansökningsdag
15 oktober
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklar till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning

Individuell lönesättning
Arbetsgivare Österåkers kommun
Kontakt
Kommunikationschef
Kommunikationschef
Helena Cronberg helena.cronberg@osteraker.se 08-540 810 83
