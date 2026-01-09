Servicebiträde
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sävsjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sävsjö
2026-01-09
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö kommun, Socialförvaltningen i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vill du jobba som servicebiträde hos oss på Södergården? Som servicebiträde har du ett nära samarbete med undersköterskor och vårdbiträden som jobbar på Södergården. I arbetet ingår bland annat att städa i hyresgästernas lägenheter, lokalvård av gemensamma utrymmen, tvätt, måltidshantering och vara ett social stöd för de hyresgästerna.
För att jobba som Service biträde behöver du ingen särskild vårdutbildning utan det viktigaste är att du har god svenska för att kunna jobba, en god känsla för service, ett gott bemötande, och är bra på att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare arbetslivserfarenhet. En viktig förutsättning är att tycka om att träffa människor och att du har ett gott servicebemötande.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som ingår är bland annat lokalvård, tvätt, måltidshantering och socialt stöd för boende.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning och personlig lämplighet för yrket.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Arbetsplats
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Jobbnummer
9674795