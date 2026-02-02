Serviceansvarig till Pinchos Uppsala Gränby
2026-02-02
Just nu söker vi Hovmästare/serviceansvarig
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Alla ska känna sig välkomna till Pinchos och som hovmästare har du därför en mycket viktig roll. Du är den första personen våra gäster möter och du sätter prägeln för hela kvällen. Din personlighet blir därför ditt viktigaste redskap! Vi letar efter någon som på ett naturligt och avslappnat sätt sprider glädje och positivitet omkring sig.
Rollen innebär ett ansvar för kvällen, där kommunikation med restaurangens alla olika stationer är otroligt viktig för att servicen ska bli så lyckad som möjlig både för våra gäster men också för alla medarbetare. Det kommer krävas att du kan arbeta självständigt, under högt tempo och se till att alltid ligga steget före i din planering för kvällen. Du förväntas vara lyhörd för gästers önskemål och sätta stor stolthet i att varje gäst lämnar med ett stort leende på läpparna.
Du kommer få förklara vårt koncept och vår unika app, lära dig vårt bokningssystem, vår meny, hålla rent och fint och såklart ha roligt - både med våra gäster och med dina härliga kollegor!
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra kunder men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Pinchos är ett restaurangkoncept baserat på en svensk originalidé från Göteborg 2012. Huvudkontoret är tillika etablerat i Göteborg. Förutom att erbjuda ett brett, varierat utbud av smårätter i lokaler med extravagant dekor utmärker sig Pinchos också genom att vara världens första app-restaurang. Sedan starten har våra gäster tagit både oss, vår app och vår mat till sina hjärtan. 2014 öppnades konceptet upp för franchisetagare och 2017 startades en internationell etablering. I dagsläget har kedjan över 70 restauranger och expanderar stadigt.
Tjänsten kommer att vara på 4-5 pass i veckan och kommer att vara mellan 30-35 timmar per vecka. Detta förutsätter att man kan jobba helger.
Vi kan erbjuda dig
Ett härligt team att arbeta tillsammans med
Ett innovativt koncept
En möjlighet att utvecklas och växa med oss
Att genom våra gäster få uppleva stunder i livet som är värda att fira!
En välkomnande och rolig arbetsplats
För att passa bra hos oss tror vi att du
Har tidigare erfarenhet som servis och/eller hovmästare
Trivs att jobba mot uppsatta mål
På ett naturligt sätt ger våra gäster ett varmt bemötande
Sprider positiv energi omkring dig
Trivs med att jobba i ett högt tempo
Har ett öga för detaljer
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Pincho Nation AB
https://career.pinchos.se
Marknadsgatan 3
)
754 31 UPPSALA
Pinchos
