Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-21Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att CTEK har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och CTEK en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.CTEK E-Mobility är en del av CTEK Group som idag är global marknadsledare inom batterihanteringslösningar och det finns en enkel förklaring till detta: kvalitet är kärnan i allt de gör.CTEK E-Mobility, med start 2009, är Skandinaviens största producent och utvecklare av laddstationer för elbilsladdning. De utvecklar både hård- och mjukvara i Sverige med mission att utveckla och tillhandahålla den säkraste elbilsladdningen på marknaden utifrån standardiserade lösningar. Deras laddstationer för elbilar och plugin-hybrider kännetecknas av; Säkerhet, driftsäkerhet och ett enkelt användargränssnitt.De bygger modernt designade laddstationer med den senaste teknologin och all säkerhet inbyggt i enheterna. Kunderna kommer från olika branscher/nischer såsom kommuner, energibolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag, parkeringsbolag och privatpersoner.I rollen som serviceadministratör ansvarar du för dagliga aktiviteter och ärenden gällande serviceadministration i en bred och central roll. Du har ett nära samarbete med hela organisationen och även med kunder i viss mån. Vidare ansvarar du för enklare fakturering, bokning och kostnadsredovisning av inkommande fakturor gällande serviceaktiviteter och serviceavtal. Du blir därmed en kontaktpunkt för kundförfrågningar gällande servicefakturor. Du tar hand om administrationen gällande olika servicekonton vilket innebär ett ansvar över kontraktsuppdateringar och garantiperioder. Du ansvarar vidare för reservdelsadministration och beställning av reservdelar.I tjänsten stödjer du förbättringar och ändringar i det interna CRM verktyget Salesforce och ansvarar för generell CRM/ERP-administration. Du agerar även superuser för serviceärenden. Därigenom tar du fram rapporter om relevanta KPI:er och skickar vidare till organisationen.Då tjänsten är nyinrättad får du chansen att vara med och påverka rutiner och arbetsinnehållet.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Minst 2 års erfarenhet av liknande administrativ roll inom en serviceorganisationEkonomiska grundkunskaperMycket goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i CRM/ERP-systemFlytande i svenska och engelska, tal och skriftB-körkortFör att lyckas i rollen som serviceadministratör tar du stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Du har ett inre driv och motiveras av att dra igång nya projekt och räds inte av att ta egna initiativ till förbättringar. Du strävar alltid efter att hjälpa dina kunder och medarbetare på ett lösningsorienterat sätt och kan lösa frågor utan givna svar. Struktur och ordning är något som faller dig naturligt, likväl är du kvalitetsmedveten i arbetet. Slutligen ser vi att du är kommunikativ och en teamspelare som tillsammans med dina kollegor tar ansvar för CTEKs varumärke.Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: Stockholm, Norrköping, Vikmanshyttan eller valfri placering i närområdeLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: serviceadministratör, administration, service, servicekonton, serviceansvarig, koordinator, fakturering, ekonomi, fakturor, redovisning, garanti, reservdelar, order, orderhanterare, orderhantering, kundservice, kundtjänst, administratör, CTEK, heltid, Stockholm, Norrköping, Vikmanshyttan, BorlängeVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-21