Service-/underhållstekniker med helhetsansvar AstraZeneca Mölndal

Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Caverion har ett samarbetsavtal med det globala, innovationsdrivna läkemedelsföretaget AstraZeneca för drift och underhåll i Mölndal. AstraZenecas anläggning i Mölndal är unik och utmärker sig genom användningen av avancerad teknik och system. Just nu söker vi en service- och underhållstekniker som är tekniskt skicklig, lösningsorienterad och redo att ta ett större ansvar inom områdena tryckluft, ånga/pannor och kylanläggningar.
Som service- och underhållstekniker hos oss får du inte bara arbeta med avancerade tekniska system som tryckluft, ånga/pannor och kylanläggningar - du blir också en nyckelperson med helhetsperspektiv. Vi ser att du har bred teknisk kompetens inom området, erfarenhet av felsökning och underhåll, och som trivs med att ta egna initiativ. Du har förmågan att se helheten, prioritera rätt och skapa struktur i ditt arbete.
Vill du bli en del av ett kunnigt team där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att påverka? Då vill vi gärna höra från dig!
Du får möjlighet att jobba med
Som service-/underhållstekniker är du själv utförare och arbetar med planering och beredning av förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och avancerade tekniska installationer såsom renvattenanläggningar, kylanläggningar, ångpannor och vakuumsystem. Kontroll och service av utrustning samt upprätthållande och förbättrande av utrustningars tillförlitlighet och effektivitet. Kontroll och uppdatering av reservdelssystem, beställning av reservdelar och annan utrustning samt support. Du arbetar dagligen i databaserade underhållssystem och med teknisk dokumentation. Beredskapsarbete kan förekomma.
Du kommer också att arbete med:
• Ta ansvar för planering och uppföljning av erforderliga insatser inom ditt område
• Ha tät kontakt med kunder-/beställare och vara ett tekniskt bollplank
• Bidra till utvecklingen av våra rutiner och arbetssätt
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss

Publicering: 2025-10-23
• Teknisk utbildning
• Tidigare praktisk erfarenhet av bland annat förebyggande och avhjälpande underhåll med inriktning mot processindustrin/el-styr/automation
• Erfarenhet av Media: tryckluft, ånga, pannor, kylanläggningar
• Vi ser att du är certifierad pannoperatör samt gärna har kylcertifikat
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet och som en del i anställningsprocessen ingår alkohol- och drogtest samt att vår kund för uppdraget kräver att vi genomför en bakgrundskontroll. Tester och bakgrundskontroll genomförs med extern avtalad leverantör.
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag.
OBS: Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
