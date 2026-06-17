Service- och underhållstekniker
Cyclife Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Nyköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Nyköping
2026-06-17
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Vi söker nu flera service- och underhållstekniker till underhållsgruppen. Gruppen jobbar med fokus på förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll av befintliga anläggningar samt att möta Extension framtida behov.
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 220 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information ges vid personlig kontakt.
I din roll som service- och underhållstekniker kommer du bland annat ha ansvaret att planera, bereda och genomföra förebyggande underhåll av produktionsutrustningar och avhjälpande underhåll.
Tjänsten innebär bl.a. följande arbetsuppgifter:
Förebyggande och avhjälpande underhåll inom Cyclife
Bidra med teknisk kompetens i projekt för nyanskaffning av utrustning.
Administrativt arbete som t.ex. att dokumentera utfört arbete, anläggningsdokumentation i SAP
Kontakt med underleverantörer och beställning av jobb kopplat till underhåll
Driva förbättringar inom underhåll av produktionsutrustning
Arbetet är förlagt på Cyclifes anläggning på Studsvik skift kan tillämpas. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som befinner sig i en tillväxtfas. Gruppen består idag av 11 personer som arbetar med underhåll. Rollen i sig är bred och varierande där du behöver kunna trivas med att både arbeta administrativt som operativt. Vi värderar din flexibilitet och söker dig som trivs i en varierande och viktig roll. Tjänsten innefattar beredskap.Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som har erfarenhet som service- och underhållstekniker, gärna från en tillverkande industri. Som person ser vi att du har en mycket god social kompetens och kommunikativ förmåga. Du är duktig på att samarbeta med olika typer av människor, som du bemöter på ett positivt och trevligt sätt. Du är trygg i dig själv, flexibel och noggrann. Du har ett personligt driv att utvecklas och lära. Vidare är det viktigt att du accepterar och agerar utifrån Cyclifes värderingar och är en god ambassadör för Cyclife Sweden.
Vi lägger stort fokus på personlig potential men för att lyckas i rollen ser vi att du har:Kvalifikationer
Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll
Erfarenhet av underhållsystem som tex SAP eller liknande system
Mycket goda kunskaper i svenska samt grundläggande kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
God datorvana och bekväm användare av Office-programmen
Körkort, tillgång till egen bil
Meriterande:
Kunna bidra med teknisk kompetens i projekt för nyanskaffning av utrustning
Erfarenhet av maskinceller och underhåll av dessa
Erfarenhet av VVS eller ventilation
God el-kännedom
Våra förmåner:
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år + en fast ledig arbetsförkortningsdag
48 arbetsfria timmar utöver de röda dagarna
Förskottssemester (25 dagar)
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Om anställningen:
Placeringsort: Studsvik utanför Nyköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tjänsten innefattar arbete i beredskap och/eller skift.
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB.
Med anledning av semesterperioden kommer vi att börja gå igenom ansökningar först från och med vecka 32, vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cyclife Sweden AB
(org.nr 559019-2455)
Studsvik (visa karta
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611 99 TYSTBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969105