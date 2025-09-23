Service- och lagertekniker till Becker Vakuumteknik
Din framtida arbetsgivare
Becker Vakuumteknik AB ingår i familjekoncernen Gebr. Becker GmbH i Wuppertal, Tyskland, som är marknadsledande inom vakuum och blåsluft för industriellt bruk. Becker grundades 1885 och har en global omsättning på 220 miljoner euro med 900 anställda i 19 länder och distributörer i 24 länder. Becker i Sverige har sju anställda med huvudkontor i Mölndal.
Vad erbjuder rollen?
Som Service- och Lagertekniker blir du en viktig del av ett mindre team där arbetsuppgifterna är blandade mellan mekaniskt servicearbete och lagerhantering. Ena stunden kan du stå och skruva på en pump, nästa ta emot en leverans eller packa en order för utskick. Rollen kräver därför både tekniskt intresse, flexibilitet och ett gott ordningssinne.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service och reparationer av pumpar och industriella komponenter
Mottagning, packning och plockning av gods
Truckkörning och hantering av in- och utgående leveranser
Kontakt med kunder, leverantörer och besökare på plats
Bidra till struktur, ordning och förbättringar i lager- och serviceflöden
Vem är du?
Becker Vakuumteknik söker en "multiverktygsmänniska" - en person som trivs i en varierad roll där både service och lager är lika viktiga delar. Du behöver inte vara specialist på vakuum, men det är en fördel om du har erfarenhet av att skruva eller arbeta med industriella applikationer. Viktigast är en praktisk ådra, tekniskt intresse och ett öppet sinne.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av servicearbete eller reparationer inom industri/mekanik
Truckkort och erfarenhet av lagerhantering
Ordningssinne och förmåga att arbeta metodiskt
Social förmåga och trygghet i att möta kunder och leverantörer
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus Nordbring på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
