Service- och installationsmontör med svetskompetens!

Sibe Construction AB / VVS-jobb / Borås
2026-06-16


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Vi söker nu en service- och installationstekniker med fokus på svets och rörsystem. Här får du arbeta praktiskt med installation, service och anpassning av teknisk utrustning inom vattenrening.
Vill du kombinera tekniskt arbete, resande och kundkontakt i en varierande roll där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara tjänsten för dig.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
I rollen arbetar du med installation, driftsättning, service och ombyggnation av vår kunds maskiner ute hos deras kunder. Tjänsten innebär ett större ansvar för rörsystem och svetsmoment i projekten.
Arbetet sker i industriella miljöer och innebär regelbundna resor inom Sverige samt vid behov till Norge och Danmark. Du arbetar i team och har löpande kundkontakt.
Arbetstider:
Måndag–onsdag: 07:00–19:00
Torsdag: 07:00–12:30

Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av maskiner
Svetsning och anpassning av rörsystem
Service, felsökning och förebyggande underhåll
Ombyggnation i befintliga anläggningar
Arbete med pumpar, ventiler och kringutrustning
Ritningsläsning och teknisk dokumentation
Materialbeställningar och enklare planering
Kundkontakt i samband med uppdrag

Vi söker dig som
Har teknisk utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av rörsvetsning i industri- eller VA-miljö
Har erfarenhet av svetsning i rostfritt och svart material
Har erfarenhet av TIG-svetsning i rostfria rörsystem
Kan arbeta självständigt utifrån ritningar
Har praktisk erfarenhet av att anpassa och ansluta system i befintliga anläggningar

Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i ritningsläsning
God verktygsvana
Flytande svenska i tal och skrift
Trivs med resande arbete

Svetslicenser eller certifieringar är meriterande men inget krav.

Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad
Självständig
Problemlösande
Ansvarstagande

Övrig information
Arbetet sker ute hos kund, och du behöver därför trivas i en roll med mycket kundkontakt och varierande arbetsmiljöer.
Placeringsort är flexibel och du behöver inte vara bosatt i Borås för att vara aktuell för tjänsten.
För frågor om tjänsten
Varmt välkomna att ringa Jimmy Eriksson på 0706-691988 så berättar han mer om tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sibe Construction AB (org.nr 559474-0754), https://hydriawater.com/
504 64  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hydria Water AB

Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson
jimmy@sibeconstruction.se
+460706691988

Jobbnummer
9965000

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