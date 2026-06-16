Service- och installationsmontör med svetskompetens!
Sibe Construction AB / VVS-jobb / Borås Visa alla vvs-jobb i Borås
2026-06-16
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Vi söker nu en service- och installationstekniker med fokus på svets och rörsystem. Här får du arbeta praktiskt med installation, service och anpassning av teknisk utrustning inom vattenrening.
Vill du kombinera tekniskt arbete, resande och kundkontakt i en varierande roll där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
I rollen arbetar du med installation, driftsättning, service och ombyggnation av vår kunds maskiner ute hos deras kunder. Tjänsten innebär ett större ansvar för rörsystem och svetsmoment i projekten.
Arbetet sker i industriella miljöer och innebär regelbundna resor inom Sverige samt vid behov till Norge och Danmark. Du arbetar i team och har löpande kundkontakt.
Arbetstider:
Måndag–onsdag: 07:00–19:00
Torsdag: 07:00–12:30Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av maskiner
Svetsning och anpassning av rörsystem
Service, felsökning och förebyggande underhåll
Ombyggnation i befintliga anläggningar
Arbete med pumpar, ventiler och kringutrustning
Ritningsläsning och teknisk dokumentation
Materialbeställningar och enklare planering
Kundkontakt i samband med uppdrag
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av rörsvetsning i industri- eller VA-miljö
Har erfarenhet av svetsning i rostfritt och svart material
Har erfarenhet av TIG-svetsning i rostfria rörsystem
Kan arbeta självständigt utifrån ritningar
Har praktisk erfarenhet av att anpassa och ansluta system i befintliga anläggningarKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i ritningsläsning
God verktygsvana
Flytande svenska i tal och skrift
Trivs med resande arbete
Svetslicenser eller certifieringar är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad
Självständig
Problemlösande
Ansvarstagande
Övrig information
Arbetet sker ute hos kund, och du behöver därför trivas i en roll med mycket kundkontakt och varierande arbetsmiljöer.
Placeringsort är flexibel och du behöver inte vara bosatt i Borås för att vara aktuell för tjänsten.
För frågor om tjänsten
Varmt välkomna att ringa Jimmy Eriksson på 0706-691988 så berättar han mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://hydriawater.com/
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hydria Water AB Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9965000