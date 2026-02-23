Service- och Fastighetstekniker, (Kalmar/Karlshamn)
Soreto Services AB / Fastighetsskötarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsskötarjobb i Kalmar
Service- och Fastighetstekniker, Kalmar/Karlshamn
Soreto Services är en helhetspartner när det kommer till reparation av drivmedelsanläggningar, ombyggnation, nyinstallationer, faciliteter och fastigheter. Soreto ansvarar fullt ut för projektering, konsultation och installation och vår egen verkstad servar med allt från reparation till leverans av utrustning. Soreto Services är en del av Ohlssons-koncernen som grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Ohlssons AB, Puls - Planerad Underhållsservice AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som Service- och fastighetstekniker ansvarar du för drift, underhåll och reparationer av våra kunders fastigheter och drivmedelsanläggningar. Rollen kombinerar självständigt arbete med nära samarbete i team, där du säkerställer en hög kvalitet och god service i varje uppdrag. Hos oss får du en omväxlande vardag där problemlösning, kundkontakt och tekniska uppdrag går hand i hand.
Soreto har lång erfarenhet av service- och underhållsuppdrag inom fastigheter och drivmedelsanläggningar. Våra uppdrag kräver bred teknisk förståelse och en mångsidig kompetens inom flera områden. I takt med att vi växer breddar vi vår verksamhet inom fastighetsrelaterade tjänster såsom drift, underhåll, fastighetsskötsel, servicetjänster och renoveringar.
Huvudsakliga uppgifter:
Planering och genomförande av servicearbeten
Felsökning och reparation av tekniska system (el, VVS, ventilation m.m.)
Rondering och tillsyn av fastighets- och drivmedelsanläggningar
Kundkontakt samt dokumentation av utfört arbete i våra digitala systemKvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, driven, lojal och strukturerad, med ett tekniskt intresse och ett öga för detaljer. Du trivs i en vardag med stor variation och växlar obehindrat mellan olika uppgifter. Du har en god förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. Som person är du lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att leverera hög kvalitet till våra kunder.
Erfarenhet och kvalifikationer
Erfarenhet inom service, teknik och fastighetsdrift/skötsel
Relevant utbildning inom exempelvis VVS, el, styr- och reglerteknik eller liknande
Förmåga att arbeta serviceinriktat, strukturerat och lösningsorienterat
B-körkort krävs, BE, liftkort, Elbehörighet, SPT certifierering och Heta arbeten är meriterande
Datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete med stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat och samspelt team där din kompetens och insats gör skillnad. Du erbjuds goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt förmåner som friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.
Tjänsten är på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Placeringsort Kalmar/Karlshamn regionen utgår hemifrån.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jörgen Christensen på jorgen.christensen@soreto.se
eller 042 20 38 20.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt - enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soreto Services AB
(org.nr 556519-2472)
254 64 HELSINGBORG (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9757009