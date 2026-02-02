Service- och applikationsingenjör till Spectral!
Är du tekniskt nyfiken och gillar att lösa problem där andra kört fast? Vill du arbeta praktiskt med några av Nordens mest avancerade instrument inom elektronmikroskopi och materialanalys? Då kan rollen som serviceingenjör hos Spectral vara helt rätt för dig.
Om Spectral
På Spectral tror vi att verklig utveckling sker när teknisk nyfikenhet får utrymme att växa. Med rötter i 70-talet har vi utvecklats till en ledande partner inom elektronmikroskopi och ytanalys - och vi fortsätter att driva utvecklingen framåt för företag, forskare och ingenjörer i hela Norden.
Vi är fortfarande ett familjeföretag, men med modern struktur, korta beslutsvägar och en kultur där du kommer nära både tekniken och människorna bakom den. Hos oss spelar det ingen roll om du besöker en batterifabrik, ett medicintekniskt labb eller en forskargrupp - du är ofta den som gör det möjligt för dem att se och förstå sitt material på en helt ny nivå.
Om tjänsten som Serviceingenjör
Som serviceingenjör hos Spectral får du arbeta med avancerad instrumentering som få tekniker möter i vardagen. Du lär dig att optimera och underhålla elektronmikroskop, finjustera högkänsliga analysverktyg och säkerställa att systemen presterar på nanometernivå. Rollen kombinerar praktisk problemlösning, teknikskicklighet och frihet att planera sitt eget arbete - samtidigt som du får utvecklas kontinuerligt genom nära kontakt med både kollegor och internationella leverantörer.
Vi söker dig som inte bara vill ha ett jobb, utan en plats där du kan fördjupa dina tekniska färdigheter, bli riktigt vass inom ett unikt område och bidra till något som faktiskt spelar roll. På Spectral blir du en del av ett team där nyfikenhet ses som en styrka och där du varje dag gör skillnad för kundernas forskning, utveckling och produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra service, underhåll och felsökning av laboratorieinstrument.
Planera och genomföra kundbesök, både planerade och akuta ärenden.
Installera nya instrument och utbilda kunder i användning.
Dokumentera och följa upp serviceuppdrag i systemet
Samarbeta med kollegor och leverantörer för problemlösning och support.
Bidra till förbättring av serviceprocesser och kundmaterial.
Resa inom Norden enligt behov (ca 100 nätter/år).
Om dig
Vi söker dig som har god erfarenhet av felsökning, service och underhåll, samt vana att läsa krets- och flödesscheman. Du har god teknisk förståelse inom elektronik och minst eftergymnasial utbildning inom el, mekanik eller automation, alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas som likvärdig.Vidare söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och som genom din nyfikenhet visar ett stort engagemang för ditt arbete. Du motiveras av att arbeta i olika miljöer och får energi av att träffa kunder. För att lyckas i rollen behöver du vara ödmjuk inför utmaningar samt ha ett lösningsorienterat och strukturerat förhållningssätt då rollen innebär frihet under ansvar. Du behöver uppskatta variation i arbetsvardagen då ingen dag är den andra lik och vilja leverera en positiv och pedagogisk kundupplevelse av hög kvalitet.
Viktigt för tjänsten är:
God erfarenhet av felsökning, service och underhåll.
Erfarenhet av att läsa krets-och flödesscheman.
God teknisk förståelse inom elektronik.
Minst eftergymnasial utbildning inom el, mekanik, automation eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Innehar B-körkort och flexibel för resor och övernattningar i tjänsten.
Flytande språkkunskaper i ett nordiskt språk samt goda kunskaper i engelska.
Meriterande:
Högskola/Universitetsutbildning inom elektronik, fysik, kemi eller liknande.
Erfarenhet av elektronmikroskopi eller annan avancerad laboratorie- eller analysutrustning.
Erfarenhet av att arbeta i varierande miljöer så som tekniska industrier och akademin.
Tidigare erfarenhet som resande servicetekniker/serviceingenjör.
God teknisk förståelse inom mekanik och/eller mjukvara.
Spectrals erbjudande
Du blir en del av ett stabilt och väletablerat bolag med lång erfarenhet inom teknisk service och support. Här kombineras tekniskt ansvar med möjlighet att påverka arbetsprocesser och utveckla egna lösningar ute hos kunderna. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukvårdsförsäkring samt tillgång till förmånsbilPubliceringsdatum2026-02-02Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: I närområdet omkring Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Lön: Enligt överenskommelse.
