Service Technician (77385)
Vestas Northern Europe AB / Maskinreparatörsjobb / Mjölby Visa alla maskinreparatörsjobb i Mjölby
2026-07-20
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Har du ett intresse av elektronik och mekanik? Trivs du med kombinationen av praktiskt och administrativt arbete samt har ett optimistiskt synsätt? Vill du arbeta med att underhålla våra vindkraftsverk? Då är den här tjänsten i Skänninge för dig!
Region NCE and Global Offshore > NCE > Motala / Skänninge
Vestas Northern and Central Europe försöker uppnå att vara den högst presterande affärsenheten inom Vestas, gällande såväl modern energi och kundnöjdhet som att vara den mest attraktiva arbetsplatsen. Med dessa målsättningar har serviceteknikern som tar hand om kundernas turbiner en viktig roll i frontlinjen av våra serviceavtal. I denna roll kommer du att få arbeta i en spännande bransch i team med engagerade medarbetare.Just nu söker vi servicetekniker till Skänninge, som kommer att ingå i serviceteam med ansvar för service och underhåll av vindkraftverk i området. Vi söker dig med god samarbetsförmåga som tycker om att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och professionalitet då vi är ytterst måna om att vårt servicearbete utförs med högsta säkerhet och kvalitet. För att fullgöra arbetsuppgifterna tror vi att du är en person som har goda kunskaper i el eller mekanik, är serviceinriktad och affärsmässig.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Service, underhåll och felsökning av vindkraftverk i enlighet med serviceavtal
Kundkontakt med ägare kring kommande service och tydlig rapportering av utförda åtgärder
Ansvar och skötsel av servicebilen inkl. dess lager
Daglig rapportering och registrering i vårt affärssystem Salesforce (SAP)
Kvalifikationer
Relevant erfarenhet eller utbildning inom el eller mekanik, likväl intresse att fördjupa kunskapen inom dessa områden och framförallt elektronik
Goda kunskaper i både svenska och engelska (koncernspråk) i tal och skrift
God allmän datorvana
B- Körkort (utan restriktioner)
Tidigare erfarenhet som Servicetekniker
Kompetenser
Du är serviceinriktad, har stor samarbetsförmåga och kan enkelt kommunicera med andra delar av organisationen
Du har förmåga att hitta lösningar, är målinriktad och har en strukturerad arbetsstil
Du har kapacitet till att ansvara för ditt eget arbete
Du har ett högt säkerhetstänk
Då arbete sker på hög höjd krävs god kroppsfysik
Tjänsten innebär resande med övernattningar för olika vidareutbildningar samt assistans i andra områden. För denna tjänst är alltså hög flexibilitet vad det gäller resor och arbetstider ett absolut krav
Vad vi erbjuder
Våra anställda är vår största tillgång. Förutom en bra lön och fördelar, så som friskvårdsbidrag och snabb tillgång till specialiserad sjukvård, investerar vi i din utveckling. Efter en grundlig introduktionskurs erbjuder vi fortlöpande utveckling av dina färdigheter med ett väletablerat utbildningsprogram. Du får arbeta i ett team med stor mångfald och motiverade servicetekniker i en stimulerande miljö, i ett snabbt växande internationellt företag där god kommunikation och struktur är nyckeln till bra resultat. Då Vestas verkar för en jämställd arbetsplats välkomnar vi variationen bland våra sökanden.
Övrig information
I tjänsten utgår man från Skänninge, Sverige.Tjänsten innebär resande med övernattningar för olika vidareutbildningar samt assistans i andra områden, det kan bli upp till 50 resdagar om året. För denna tjänst är förståelse vad det gäller eventuella resor för utbildningssyften och arbetstider viktigt.Ett krav för att erhålla anställning är att man blir godkänd för mast- och stolpintyg, vilket består av ett belastnings-EKG och läkarundersökning, vilket utförs under rekryteringsprocessen.Vi behandlar ansökningar löpande så ansök gärna med ett CV på engelska så snart som möjlig, eller senast den 19/08/2026. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka våra jobb när som helst, inklusive före det annonserade slutdatumet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vestas Northern Europe AB
(org.nr 556443-1574), https://careers.vestas.com/job/Sk%C3%A4nninge-Service-Technician-%C3%96ste/1416600833/
Idrottsvägen 7 (visa karta
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596 34 SKÄNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skänninge Jobbnummer
10006770