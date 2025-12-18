Service/supporttekniker till växande e-handelsbolag
Solokraft AB / Elektronikjobb / Järfälla Visa alla elektronikjobb i Järfälla
2025-12-18
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solokraft AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Solokraft AB är ett snabbt växande e-handelsbolag med inriktning mot solenergiprodukter, laddare, inverterare och batterier. Vi söker nu en servicetekniker som vill bli en del av vårt team.
I rollen kommer du att arbeta nära våra kunder främst via e-post och telefon, med fokus på teknisk support, felsökning, garantiärenden, reklamationer och returhantering. Arbetet omfattar även mottagning av returprodukter, testning och bedömning av produkternas skick, klassificering för återförsäljning eller återvinning samt hantering av returer gentemot leverantörer. I mån av tid kommer även att hjälpa till med godsmottagning, orderhantering, plockning och packning.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, positiv, strukturerad och lösningsorienterad. Du har god pedagogisk förmåga och är tydlig i din kommunikation. Du har grundläggade förståelse inom el och elektronik och tidigare erfarenhet av teknisk support. God datorvana är ett krav. Du trivs med att arbeta självständigt men fungerar också väl i team. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Tjänsten är på heltid och är placerad vid Solokrafts lokaler i Järfälla. Begränsat distansarbete kan förekomma, men rollen kräver i huvudsak daglig närvaro på plats.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: jobb@solokraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solokraft AB
(org.nr 556834-1738)
Åkervägen 5 A (visa karta
)
177 41 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9654008