Service snickare
Kiruna riv & bygg AB / Snickarjobb / Kiruna Visa alla snickarjobb i Kiruna
2026-06-25
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Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik?
Kiruna Riv & Bygg AB växer och söker nu engagerande snickare/ snickarlärling som vill vara med och utveckla företaget tillsammans med oss. Vi arbetar med allt från byggservice och mindre renoveringar till större ombyggnationer, nyproduktion och återställningsarbeten efter rivning.
Våra projekt finns runt om i Kiruna kommun och erbjuder stor variation i både arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka din arbetsdag.
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Spännande projekt i hela Kiruna kommun
Egen fullt utrustad servicebil för tjänsteresor
Möjlighet att använda servicebilen som förmånsbil
Vi söker dig som
Har erfarenhet av snickeri eller byggbranchen
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B- körkort (meriterande, men inget krav)Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Kiruna Riv & Bygg AB utför bygg, rivnings, och återställningsarbeten med fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Vi är ett växande företag med höga ambitioner och ett starkt engagemang för våra kunder och medarbetare.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10
E-post: kirunarivochbyggab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna riv & bygg AB
(org.nr 559115-0387)
Fasadvägen 27 (visa karta
)
981 41 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna riv och bygg ab Kontakt
rasmus keisu kirunarivochbyggab@hotmail.com 0730733226 Jobbnummer
9979932