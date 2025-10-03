Service Snickare - Telge Bostäder AB
2025-10-03
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Daniel Johansson, underhållschef hos Telge Bostäder om rollen:
Vill du ha ett jobb där du både får använda ditt hantverkskunnande och göra verklig skillnad för människor? Som servicesnickare hos oss får du ett arbete där du bidrar till att skapa trygga, fungerande hem för våra hyresgäster. Det är ett varierande, självständigt och meningsfullt arbete - där varje dag bjuder på nya utmaningar. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, serviceinriktad och gillar att ta ansvar. Välkommen till ett jobb med hjärta!
Uppdrag och kompetenskrav
Som servicesnickare ansvarar du för löpande snickeri- och reparationsarbeten i bostäder och gemensamma utrymmen inom vårt fastighetsbestånd. Du arbetar med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat reparationer och underhåll av dörrar, fönster, kök, golv och lister, deltagande i planerade underhållsprojekt och renoveringar samt akuta åtgärder vid skador, exempelvis efter vattenläckor eller inbrott. Du samarbetar med andra yrkesgrupper som elektriker, målare och VVS-tekniker, dokumenterar utfört arbete i digitala system och har daglig kontakt med hyresgäster där du ger god service.
Vi söker dig som tar initiativ för att lösa kunders problem, samarbetar hellre än konkurrerar och bidrar till gruppens prestation. Du tar arbetet på allvar, prioriterar att nå mål och slutföra uppgifter på ett strukturerat sätt. Du agerar i linje med våra kärnvärden: öppen, modig, personlig och enkel.
Utbildningskrav
Yrkesutbildning inom bygg/snickeri eller motsvarande erfarenhet.
Vi ser gärna att du
• Har yrkesutbildning inom bygg/snickeri eller motsvarande erfarenhet
• Har minst fem års erfarenhet som träarbetare/snickare
• Har erfarenhet av ROT-arbeten och är van att arbeta självständigt
• Är lösningsfokuserad och tar eget ansvar
• Har god samarbetsförmåga och delar ansvar för gemensamma mål
• Är strukturerad och målinriktad med hög kvalitet i arbetet
• Har förmåga att ge god service och skapa nöjda kunder
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt at vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
31 oktober 2025
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Daniel Johansson du ska kontakta på 08-550 228 68. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
